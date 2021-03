Morat estrena el video oficial de su canción “No hay más que hablar”

Hace tan solo unos días que la agrupación musical colombiana, Morat, sorprendió a todos sus fanáticos con una disyuntiva en relación con sus dos más recientes canciones, en la cual el público podía participar en la decisión sobre el tema que debía estrenar primero su video musical.

De acuerdo con lo manifestado por los integrantes a través de un video en Instagram, ellos no sabían cuál de los dos temas debían estrenar primero, si "No hay más que hablar" o "De Cero", por lo que prefirieron tomarle la última palabra a sus fans.

Luego de darle muchas vueltas al asunto, decidieron formar dos equipos contrarios en apoyo a cada uno de los temas; por un lado estaban Villa y Martín, y por el otro Isaza y Simón, pero finalmente, dejaron la decisión en manos de sus seguidores.

"¡Tenemos un problema! Entre nosotros no pudimos decidir cuál es la próxima canción que vamos a sacar, entonces queremos que ustedes voten y nos ayuden a escoger la canción que quieren que lancemos el 11 de marzo", anunciaron en redes sociales.

Luego de una intensa votación, la banda pop latino y folk, reveló el resultado final, informando que la ganadora había sido la canción "No hay más que hablar", propiciando el estreno del video oficial en la plataforma virtual de YouTube.

Cabe mencionar que, la competencia estuvo bastante reñida. Por un lado el tema "De Cero" obtuvo un 46% de los votos, mientras que "No hay más que hablar", resultó ganadora con el 54% de los votos.

Si no has visto el video, no te preocupes, acá abajo te lo dejamos para que sigas disfrutando del tema "No hay más que hablar", el cual cuenta hasta el momento con 3,394,670 vistas, 287,532 likes y alrededor de 18,033 comentarios.

Entre las opiniones por parte de los usuarios destacaron: "Estos chicos, si estos cuatro chicos, que siempre tienen canciones únicas y hermosas, ellos son los que me llenan de orgullo como Colombiana", "Necesito que canciones así se viralicen mas y represente la música latina en el mundo", "Esto pinta para ser un hit, Morat todo lo hacen bien".