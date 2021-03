"Morenacos": Laura Zapata muestra su desprecio a seguidores de AMLO

México.- La actriz mexicana, Laura Guadalupe Zapata Miranda, mejor conocida como Laura Zapata, volvió a generar controversia al dar contundentes declaraciones en contra del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Recordemos que, no es la primera vez que Laura Zapata ha externado su postura con respecto al mandato del tabasqueño, quien ha manifestado estar en contra de la denominada Cuarta Transformación, por lo que ha propuesto que AMLO abandone su cargo.

La actriz de televisión, quien participó recientemente en el programa "La Octava", se volvió tendencia en redes sociales luego de ser cuestionada sobre el desempeño administrativo a manos del partido de Morena, del cual forma parte López Obrador.

“No me gusta, porque es un gobierno mentiroso, porque es un gobierno que engaña, llegó para destruir, ha dilapidado nuestra fortuna. Es un gobierno que todo lo que toca lo deshace, por eso no me gusta. Porque es un presidente que está todo el tiempo quejándose de los que no son sus tapetes”, declaró.

¿Por qué Laura Zapata llama "morenacos" a seguidores de AMLO?

Fue durante dicho programa que se trajo a colación un Tweet hecho por Laura Zapara en donde califica a los simpatizantes del gobierno de AMLO de "morenacos", aclarando que utilizó este término para referirse a ellos porque no le agradan.

“No aguanto a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, porque no piensan, insultan y porque en algún momento te pones como al nivel de ellos. Porque esta división de ‘fifis’, nacos, la ha hecho el presidente desde esta tribuna con el dedo flamígero que acusa a quien no está de acuerdo con él", detalló.

No obstante, la palabra compuesta para designar a los seguidores del presidente de México podría resultar ofensiva para muchas personas, por lo que el conducto del programa, Hernán Gómez Brueda, la cuestionó sobre si pensaba disculparse con los simpatizantes de AMLO, a lo que la famosa respondió que sí, pero que aún así "le can gordos".

Más adelante, Laura Zapata reconoció que si bien, Andrés Manuel López Obrador, no es un naco, sí es un mentiroso. “Un hombre que no es nada tonto, que luchó por llegar a dónde está y que ha hecho muchísimas cosas con 200 pesos en la bolsa, pero que ahora que llegó, no sabe para qué, ha dividido a los mexicanos, señalado a los empresarios, sacando dinero de donde puede para comprar voluntades”.