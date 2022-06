Motivo por el que Lupita Torrentera, no fue al funeral de Pedro Infante, quien fue el amor de su vida

De acuerdo con Lupita Torrentera, cuando su esposo León Michel la veía llorando por Pedro Infante, le decía: "mejor me hubiera muerto yo, ¿verdad? Porque al que sigues amando es a él". Esto provocó fracturas en su matrimonio.

Consideraba que si asistía al funeral de Pedro Infante, la imagen de su matrimonio feliz con León Michel podría dañarse . Al no poder despedirse, solía leer los periódicos que había guardado porque hablaban de quien fue el amor de su vida y al recordarlo, no podía evitar llorar.

Cuando Pedro Infante murió, Lupita Torrentera no fue al funeral , por lo cual surgieron algunas especulaciones, entre estas, que detestaba a "Pepe el toro" por haberla engañado. Sin embargo, en una entrevista hace unos años, la actriz reveló que el motivo por el que no fue al último adiós al "ídolo de México", fue por respeto a su esposo León Michel .

En una reunión de amigos, Pedro Infante le dijo a Lupita Torrentera, mientras bailaban, "chaparrita, me encantas". Ante estas palabras y un primer beso, la actriz aceptó irse a vivir con el protagonista de películas como "Nosotros los pobres", "Los tres huastecos" y muchas más.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

