Motomami, de Rosalía, número 1 en todas las plataformas y listas

Los Ángeles. Rosalía sigue arrasando con su Motomami, que se ha convertido en el número 1 en España, tanto en plataformas digitales como en listas de álbumes y singles, según informó Sony Music en un comunicado.

Motomami, publicado el pasado día 18, alcanzó el número 1 de la Lista Top100 Álbumes y Top100 Vinilos.

Y también está en lo más alto en las plataformas de Apple (tanto en España como en Latinoamérica), Amazon y Spotify. Además, en esta última es la primera vez que un artista español coloca su álbum en el primer puesto del Top Global.

En cuanto a los singles, el último lanzado, «Candy» entró directamente en el número 1 de singles y todos los temas del álbum forman parte del Top50, precisa Sony.

Foto de Instagram

Según los datos de la discográfica, Rosalía es la artista femenina con más consumo en los últimos cinco años.

Saoko, Sakura, Hentai o Chicken Teriyaki son algunas de las canciones que forman parte del tercer álbum de Rosalía, que aborda desde el reguetón clásico, al flamenco, boleros, el verbo rápido de las raperas estadounidenses o los interludios jazzísticos.

Motomami, el nuevo disco de Rosalía, se abre con el surrealismo pop de Bunny is a rider, de Caroline Polachek, y se cierra con Venus as a boy de Björk, tras pasar por muchas estrellas negras como Beyoncé (Partition), MIA (Bring the Noize) o Rihanna (Kiss it better).

Entre medias, hay hueco para los sonidos flamencos de Lole y Manuel (Todo es de color), Estrella Morente (Bulerías of the bola), Niña Pastori (Válgame Dios), Falete (SOS), o para los brasileños de Mayra Andrade (Morena, menina linda).

Clásicas como Chavela Vargas (La llorona), Janis Joplin (Cry baby) o Nina Simone (Cosi ti amo) conviven además en esta lista con la música urbana de Lil’Kim (Suck my dick), Las Chuches (Chicas guerreras) o La Gooni Chunga (No quieres lío).