Moulin Rouge y Jagged Little Pill nominados a los Premios Tony

Nueva York.- El sobrio musical Jagged Little Pill, obtuvo 15 nominaciones a los Premios Tony, Las nominaciones se obtuvieron de solo 18 obras de teatro y musicales elegibles, una fracción de los 34 programas de la temporada anterior.

El musical trata del exitoso álbum de Alanis Morissette de 1995 para contar la historia de una familia estadounidense que se salió de control, se llevó 15 nominaciones en los Premios Tony.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante la mayoría de los años, hay 26 categorías competitivas; este año hay 25 con varios agotados. La categoría de mejor actuación de un actor en un papel principal en un musical tenía solo un actor: Aaron Tveit, según lo publicado por AFP.

'Moulin Rouge! ...', entre los nominados al Tony

Jagged Little Pill, Moulin Rouge!: The Musical y Tina: The Tina Turner Musical fueron nominados a Mejor Musical, mientras que para Mejor Obra están Grand Horizons, The Inheritance, The Sound Inside, Sea Wall: A Life y Slave Play.

James Monroe Iglehart, quien ganó el Tony en 2014 al Mejor Actor Destacado por su papel de Genio en Aladdin, anunció los nominados de este año en el canal de YouTube de los Premios Tony.

Cabe recordar que los teatros de Broadway cerraron abruptamente el 12 de marzo, eliminando todos los espectáculos, incluidos 16 que aún estaban programados para abrir en la primavera. El límite de elegibilidad para todos los programas se fijó el 19 de febrero.

Premios Tony. Foto: AP

Las nominaciones provienen de 10 nuevas obras, cuatro nuevos musicales y cuatro renovaciones de obras. Dos programas de alto perfil, Freestyle Love Supreme y David Byrne’s American Utopia, no acomodaron a los votantes de Tony y no fueron elegibles.

La ceremonia de los Premios Tony 2020 se transmitirá digitalmente y tendrá lugar a finales de este año, en una fecha aún por anunciar. Es uno de los pocos puntos brillantes para los fanáticos del teatro: Broadway permanecerá cerrado hasta al menos el 30 de mayo.

Cabe mencionar que los Premios Tony son los galardones que celebran logros en el teatro estadounidense, y más en concreto obras estrenadas o al menos representadas en los teatros de Broadway.