Mr. Pig pone en alto la música electrónica mexicana; da inicio a su nueva etapa con "Trago a trago"

El productor y DJ Daniel Bautista, mejor conocido como Mr. Pig, uno de los grandes exponentes de la música electrónica en México, estuvo en los pasados dos años trabajando en mucha nueva música para seguir rompiéndola en grande.

El hermano del cantante Mario Bautista lanza su nueva canción "Trago a trago", en colaboración con su brother Callejo, el primer dueto que llevan a cabo tras varios años de buena amistad y compañerismo. ¿Necesitas que te inyecten buena energía? ¿Necesitas un impulso para realizar tus diversas actividades? Esta canción es para ti.

"Trago a trago" es una fusión de House contemporáneo, inspirada en la fiesta nocturna, en las discotecas en donde la gente se reúne para gozar y bailar bajo el ritmo de un mismo beat.

En una muy agradable charla con Debate, Mr. Pig nos compartió que "Trago a trago" nace de una idea de hacer una canción "que la gente escuche y que le inyecte energía, la idea de la letra de la canción y un poco de todo este feeling, es cuando terminas una relación o cuando estás por terminar una relación, donde ya no estás feliz, donde ya es una relación prácticamente tóxica".

Esto corresponde a la parte melancólica de la canción y luego llega el drop, que es cuando todo mundo quiere zapatear, "creo que así funciona una relación o cuando terminas una relación, cuando estás mal en una relación te vienes abajo, estás melancólico, 'no puedo creer que estuvimos tanto tiempo juntos y ahorra ya no' y luego, llega ese día que te cambia las cosas, sales con amigos que hace mucho tiempo no veías".

Las personas suelen preguntan ante esta situación, el porqué están tristes encerrados en sus cuartos, cuando podrían estar gozando la vida: "fue algo que ya pasó, ni modo, la vida sigue y vamos a disfrutarlo, eso es lo que tratamos de hacer en la canción; estoy bastante feliz con el resultado, a mucha gente le ha quedado el saco, como bien dicen".

Mr. Pig y Callejo lanzaron su primera colaboración, tras varios años de amistad. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

A diferencia de la mayoría de las canciones que duran un promedio de 3 minutos con 20 segundos, "Trago a trago" dura 2:11: "creo que no necesitas más, a veces a mí me pasa que una canción de repente, después de la mitad de la canción como que ya perdiste el interés o ya viene otro segundo verso, dijimos: 'hagamos la canción justo a la medida para que a la gente le guste', estuvimos innovando, haciendo una canción corta y ha funcionado".

Como uno de los exponentes más destacados de la música electrónica en nuestro país, Mr. Pig externó que esta extraordinaria comunidad está "mejor que nunca". Actualmente ya hay proyectos que se tomaron las cosas en serio.

Antes en México la música electrónica estaba encasillada a antros, clubs y ni no había festivales de música electrónica, "hace seis años no había EDC (Electric Daisy Carnival), no había el Ultra Music Festival, no existía esta comunidad electrónica". Anteriormente los proyectos de los DJs mexicanos no se llevaban al nivel de un artista.

Los DJs mexicanos ya están a la altura de los americanos, europeos y asiáticos, "nosotros ya estamos a ese nivel, veo muchos compañeros DJs que están rompiéndola en Estados Unidos, veo muchos amigos DJs que la están rompiendo en China, en Brasil, ya veo esta comunidad de música electrónica que se está poniendo a la par de muchos países".

Siente que los exponentes mexicanos de este género, no están aprovechando el público que tienen en casa: "a México vienen todos los DJs del mundo, somos un súper público, sea David Guetta, Steve Aoki, pueden venir tres veces al año y se llenan sus conciertos, tenemos un gran público".

Siento que la comunidad de DJs somos más fuertes y estamos más preparados, ya tenemos al público de nuestro lado, es uno de los mejores públicos del mundo para este género, se vienen unos años increíbles para la música electrónica en México.

Con el lanzamiento de "Trago a trago", inicia la nueva etapa de Mr. Pig. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

Mr. Pig, el primer mexicano en Tomorrowland

Sin duda alguna el festival de festivales de música electrónica. "Es el mundial del futbol para los DJs el Tomorrowland, yo siempre lo comparo así, es el festival número uno de la música electrónica, es el sueño de todos los DJs poder presentarse ahí".

En el 2016 fue invitado a este festival, pero solo como un espectador, "un mortal más en el Tomorrowland". Al vivir y sentir esta experiencia se propuso a trabajar arduamente para poder presentarse en dicho festival que se lleva a cabo en Boom, Bélgica. Esta meta se la puso a tres años, pero para su sorpresa, la cumplió en dos. En el 2018 el DJ mexicano demostró quién era Mr. Pig.

"Un año antes de lo que tenía planeado, me invitan a formar parte y me dicen: 'vas a ser el primer mexicano, no hemos tenido un mexicano en el lineup, queremos darle la oportunidad porque vemos que hay un público muy grande', para mí fue literal, vivir un sueño de seis meses desde que me avisaron hasta que toqué, fue algo bien padre, conecté muchísimo con gente extranjera, con mucha gente mexicana que estaba allá".

En el 2019 vuelven a invitarlo al Tomorrowland, así como a otros proyectos de este género. "Eso habla también de que ellos se dieron cuenta de que no estaban volteando a ver a México y México aparte de ser un buen público, van muchos mexicanos al Tomorrowland, también hay mucha calidad de DJs".

Estoy todavía viviendo el sueño, estamos emocionados que el siguiente año si habrá Tomorrowland, estamos esperando estar ahí otra vez y además que estén muchos mexicanos más.

Por otra parte, en los pasados meses Mr. Pig estuvo trabajando en mucha música para su público fiel. Creó 25 canciones, eligiendo las mejores 10 y con esto, ya tiene todas las canciones que estará lanzando a lo largo del 2022, entre estas una colaboración con su hermano Mario Bautista. "Algo que nos estuvieron pidiendo mucho, la colaboración de Mr. Pig y Mario Bautista, ya se va a dar por fin el siguiente año".

Asimismo nos compartió que en noviembre próximo lanzará una interesante colaboración con Los Dos Carnales y El Fantasma: "yo sé que la gente se va a sorprender, porque es música electrónica y música regional".

Mr. Pig está muy emocionado por toda la música que se viene, emocionado también de que ya están regresando los shows, "poco a poco está abriendo otra vez la industria del entretenimiento, se viene una etapa bien padre para todos los que estuvimos chambeando encerrados en casa dos años".

¿Por qué debes escuchar "Trago a trago", la nueva canción de Mr. Pig con Callejo?

Mejor explicación no pudo dar el DJ Daniel Bautista: "yo les diría que si ustedes quieren estar tranquilos, quietos, no la escuchen", ya que es una canción "que de verdad los va a levantar de donde estén, los va a hacer bailar".

Es una canción que te inyecta energía, entonces, si necesitan ese empujón en el día para salir a trabajar, para ir a hacer ejercicio, para cualquier actividad que tengan, aviéntense 'Trago a trago'.

"Son dos minutos, no les quito más tiempo, les prometo que tendrán energía, en cambio, si quieren estar echados en casa, flojos, sin hacer nada, yo no se las recomiendo, no la escuchen, porque les cambiará el mood".

