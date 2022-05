"Mucha mujer se equivoca en ese aspecto", Marisela habla de la relación de Sasha Sokol y Luis de Llano

En marzo pasado, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la cantante y compositora mexicana Sasha Sokol, confesó haber sido, supuestamente, víctima de abuso sexual por parte del productor musical Luis de Llano. Este abuso habría ocurrido tiempo después de que ambos comenzaron una relación amorosa, cuando ella tenía solo 14 años de edad y el 39.

"¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad", expresó la ex integrante de Timbiriche. "¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre".

Muchos famosos se han pronunciado sobre esta controversia de Sasha Sokol y Luis de Llano. En un encuentro con varios medios de comunicación, la cantante estadounidense Marisela, conocida como "La dama de hierro", manifestó que muchas mujeres se equivocan al momento de enamorarse.

"Mucha mujer se equivoca en ese aspecto, pero yo creo que sus papás deben estar más conscientes de lo que hace su hija y si no decía nada antes, yo me fuera más a los papás diciendo: '¿por qué la dejaste?'".

La también actriz y empresaria Marisela, mencionó que a los 14 años de edad, una persona ya sabe dónde se está metiendo y qué hará, "no puedes después regresar porque te da coraje o porque terminaste a culpar a alguien, si uno se mete y ya sabe bien y sus papás saben, está entendido".

Yo no estoy contra la mujer ni con el hombre, pero sí estoy contra la situación de que dañen a una mujer en ese aspecto.

Marisela comentó que cuando su hija Marilyn Odessa sale a trabajar (anteriormente se lanzó de cantante), se comunica constantemente con ella.

"Siempre cada ratito le estoy marcando, me recuerda a mi madre, porque se preocupa uno de que se la puedan llevar o que algo le pueda pasar. No entiendo por qué una mujer no se pone más fuerte y se cuida más".