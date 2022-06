"¡Muchacho pend...!" Christian Nodal revela que su abuela Chayo, lo salvó de tirarse de un segundo piso

En la entrevista para Rolling Stone, resaltó que el haber crecido entre la música y Dios, lo ayudó muchísimo . "De niño siempre fui como muy ingenioso. No tuve celular como hasta los 16 años, no tenía videojuegos, ni nada de eso, esas cosas eran de los primos ricos. Entonces en mi casa se jugaba a las escondidas, a los quemones, a los trompos, a hacer casitas en el árbol, ¿me entiendes? Todo muy inocente, aprendí a usar mi imaginación".

En su adolescencia, Christian Nodal se mudó a los Estados Unidos con sus papás y abuelos. De acuerdo con el cantautor, era muy difícil llegar a su casa después de la escuela, esperando que su mamá no estuviera convulsionando.

Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: '¡Christian! ¡Chamaco pend...!'

"No había papá, no había mamá, mis padres eran mis abuelos", expresó. Ante el difícil panorama, pasó por su mente hacerse daño:

El joven cantante y compositor Christian Nodal , se ha convertido en el primer artista del Regional Mexicano, en aparecer en la portada de la revista Rolling Stone en español . El intérprete de temas como "Ya no somos ni seremos", "Botella tras botella", "Adiós amor" y muchas más, tuvo una muy íntima entrevista para esta publicación, donde habló de su vida antes del éxito, del amor, de sus tatuajes, su música y más.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.