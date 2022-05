"Muchas critican, pocas pueden lograrlo", Vanessa Guzmán hipnotiza con su cuerpo fitness al usar bañador

Luego de haber protagonizado la telenovela "Soltero con hijas", junto al galán de los melodramas Gabriel Soto, la hermosa actriz Vanessa Guzmán comenzó un radical cambio en su vida. A base de mucho esfuerzo, constancia y disciplina, hoy en día posee un espectacular cuerpo fitness, convirtiéndose en ejemplo y motivación para muchos de sus seguidores en redes sociales.

Actualmente, Vanessa Guzmán está alejada de la actuación y enfocada en otra de sus pasiones, el fisicoculturismo. Desde hace unos meses, ha participado en varias competencias fitness, obteniendo grandiosos resultados.

En una de sus recientes publicaciones en su cuenta de Instagram, la ex participante de Miss Universo, publicó una fotografía donde muestra en todo su esplendor su musculosa anatomía, al usar un diminuto traje de baño. En dicha imagen, podemos ver a la actriz de 46 años de edad y originaria de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, en un momento de relajación junto a una piscina, escuchando música y tomando el sol.

"Ya comienza la temporada de calor", expresó Vanessa Guzmán en su post que tiene más de 59 mil likes. "No queda para disfrutar de la temporada de alberca o playa para quienes pueden. ¿Ustedes que época prefieren? Recuerden que el cuerpo de verano se hace en el invierno".

Muchos de sus seguidores manifestaron que la actriz de telenovelas se ve espectacular. Estos son algunos de los halagos que ha recibido: "siempre te he admirado demasiado y ahora muchísimo más, rómpela en grande", "pero que cuerpo", "eres una diosa", "bella", "que hermosa y bonita figura acompañada de tu gran belleza", "símbolo de esfuerzo, disciplina y mucha dedicación, muchas personas critican, pocas pueden lograrlo. Mis respetos, sigue rompiéndola Vane" y muchos más.

Vanessa Guzmán luciendo su espectacular anatomía.

Por otra parte, en una reciente entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, Vanessa Guzmán confesó haber pasado por una situación que la hizo tocar fondo, motivo por el cual tomó la decisión de poner una pausa temporal a su carrera actoral, logrando sanar gracias al fisicoculturismo.

"La realidad es que ahí me di cuenta de que primero tenía que ser yo, después yo y por último yo, ¿por qué? Porque yo tenía que estar fuerte en ese momento para mi familia, entonces, si yo no estaba bien, no voy a poder estar bien con los demás".

Hay personas que han criticado a Vanessa Guzmán por su nueva apariencia física, mencionando que luce poco femenina. Ante esos comentarios absurdos, en una entrevista para "Ventaneando", respondió de esta manera a sus haters:

"He encontrado un equilibrio personal y emocional y eso se debe a todo mi entorno, no debemos sentirnos tan fáciles de palabra, yo aguanto, soy una persona que emocionalmente está estable, es muy duro saber que podemos opinar y abrir la boca tan fácil, pero cuando esas personas reciben la contraparte entonces ya no les gusta".