"Muchas ganas y mucha necesidad", tras cirugía, César Bono debe trabajar para mantener a su familia

Afortunadamente, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) cubrió todos los gastos médicos de su pasada hospitalización, lo que ayudó muchísimo, tomando en cuenta que de momento no puede regresar a trabajar.

Asimismo, César Bono mencionó que hay otro problema de salud que lo mantiene preocupado: la vesícula biliar . "Tengo que checar una cuestión de la bilis, de como voy ahí, que hay que tener como una bolsa que no está fija a mi cuerpo, pero sí una bolsa que tengo que cargar por una operación de vida o muerte".

"Dolores, todos, con decirte que estuve con el cirujano hace tres semanas y le dije de unas pequeñas punzadas, y me dijo: 'sí, vas a sentir punzadas, vas a sentir que te jalan, vas a sentir dolor profundo'".

"Muchas ganas (por volver a trabajar) y mucha necesidad", expresó el protagonista de la obra de teatro "Defendiendo al cavernícola" . Mencionó que tuvo cuatro hijos; sus hijas ya están casadas y las mantienen sus yernos, "pero los hijos hombres no están casados y todavía dependen económicamente de mí y la mamá de los hijos hombre también depende de mí".

Francisco Inzunza

