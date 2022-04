"Mucho tiempo sin verte", reencuentro de BTS y Steve Aoki en Las Vegas; el DJ causó furor entre el ARMY

Todo el ARMY está de acuerdo de que una de las mejores colaboraciones que ha llevado a cabo BTS desde su debut, ha sido con el DJ y productor estadounidense-japonés Steve Aoki. Hace unos años lanzaron la poderosísima canción "MIC Drop", un B-Side que forma parte del quinto EP de la agrupación originaria de Corea del Sur, "Love Yourself: Her".

Dicha colaboración se convirtió en una gran amistad entre BTS y Steve Aoki; cuando logran coincidir en un mismo lugar, se demuestran la gran admiración y respeto que sienten.

Este fin de semana, Bangtan Sonyeondan dio inicio a una serie de conciertos en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, como parte de su nueva gira mundial, "Permission to dance on stage", shows a los que todo fan anhela poder asistir. Momentos antes de salir al escenario, recibieron la visita de su entrañable amigo Steve Aoki, quien compartió en sus redes sociales videos y fotografías de este cálido reencuentro.

"Es tan bueno verlos chicos", expresó el DJ, de 44 años de edad y originario de Miami, Florida, Estados Unidos. "Mucho tiempo sin verte", le dijo RM, líder de BTS. "Sí, lo sé, ¿cómo estás, hermano?".

J-Hope manifestó el gusto que le daba volver a ver a Steve Aoki. "Mi primer amigo estadounidense", dijo Jin. Uno de los mejores DJ de todo el mundo, comentó estar maravillado al ver toda "la progresión, evolución y todo" lo que han logrado.

Los Idols recordaron otra de las colaboraciones que hicieron, "Waste it on me". Asimismo, Steve Aoki les dijo a "Los chicos a prueba de balas", que en cada uno de sus shows sigue tocando "MIC Drop".

Posteriormente, se tomaron unas fotografías para el recuerdo; también Bangtan hizo el "Aoki jump". En uno de sus post en redes sociales, Steven Hiroyuki Aoki expresó: "ups, olvidé vestirme de rojo y blanco", en referencia al no estar combinado con los atuendos que portaban RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Luego de saludar a BTS, Steve Aoki se dirigió hacia donde estaban los miles de fans, ansiosos por ver a los Idols sobre el escenario. El DJ causó gran furor al ser visto por ARMY, a quienes saludó con gran entusiasmo.

Cabe mencionar que en varias entrevistas, el DJ solo tiene hermosas palabras para BTS. "Son como siete unicornios saltando por el mundo, bendiciendo a todos con su talento y magia. Tienen alas de hada, simplemente flotan y arrojan polvo de hadas sobre todos, son genuinos, felices e increíbles. Muy humano".