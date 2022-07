"Muchos años callé, ya no... Ya me tienen harta"; asegura Karla Panini a haters

Desde el día en que se descubrió que Karla Panini “traicionó” a su excompañera en Las Lavanderas, Karla Luna, se convirtió en blanco de los haters, quienes no pierden oportunidad de despotricar contra ella cada vez que se puede.

Sin embargo tal parece que ahora sí ya se cansó de ser víctima de ataques y dejó entrever que no se dejará y no piensa callar más, pese a que en algunos de sus post en Instagram, menciona que se divierte con los memes y para ella no pasa nada, pues está en el medio del espectáculo y ha “eso nos atenemos”.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, recurrió a las redes sociales para enviar un mensaje en contra de sus haters por los constantes ataques que recibe en sus publicaciones, para ello colocó una imagen en Instagram con la frase: “Lo gracioso es que, cuando ya no permites que te falten al respeto, es cuando comienzan a llamarte problemático”.

Además, Karla Panini acompañó la imagen con la frase: “Sorry not sorry. Muchos años callé, ya no”, pero el lugar de poner un alto a los hater, logró que estos la atacaran aun más, llenando la sección de crítiacas y reclamos por haber empezado una relación con Americo, cuando él aun era esposo de su “amiga” Karla Luna.

Qué dios te guarde y no sepa donde”, “Las que te apoyan son los amantes jajaja porque mujeres de verdad no creo que te apoyen”, “Haci como cuando le robas en marido a tu amiga”, “De que hablas si tú sola estás recibiendo lo que tú misma te buscaste”. “Podrá estar siempre a la defensiva y creer que es feliz, pero en el fondo vive triste porque no hay nada peor que vivir sabiendo que todo el mundo la odia”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la lavandera güera.

Luego de ese post, no hizo más declaraciones sobre poner un alto a los haters, pero sí publicó un video en Tik Tok, sobre la supuesta traición a Karla Luna y asegura que está bastante cansada con la situación que vive día tras día y aseguró que todo se trató de un malentendido debido al nivel de desinformación que existe en redes sociales.

“Dejamos que un monstruo creciera, un monstruo gigante [...] No me voy a callar, por eso se hizo esta bola de nieve, porque callé, callé y callé. Y él, mi marido, que siempre quiso ser mi marido porque ya me tienen harta con eso, porque yo no me lo robé, no lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso”, dijo.

Luego añadió “yo me voy a burlar de todo lo que yo quiera, de mí, de mí hate, de mis memes, de lo que me inventa, me voy a burlar siempre y si quieren y si no largo”.