Muere Alan Merrill por Coronavirus, creador de "I love rock and roll"

El músico neoyorquino Alan Merrill, ex vocalista de l banda británica Arrows, murió este domingo 29 de marzo a los 69 años de edad, por complicaciones en su salud derivadas del Coronavirus (COVID-19). Alan fue mundialmente reconocido por ser el autor del clásico tema "I love rock and roll".

La noticia de su muerte fue dada a conocer por su hija Laura Merrill a través de su perfil en Facebook." Eras más que un padre, eras uno de mis mejores amigos. Hablamos todos los días, hemos pasado por lo que se siente como una guerra juntos. No se suponía que fuera así, tenías muchos años más para prosperar, tantos años más para sonreír y hacer bromas".

La hija de Alan Merrill manifestó que las últimas 24 horas han sido muy aturdidas. "Incluso a mis 42 años siempre fui niña de papá, todo lo que hice fue para hacerte sentir orgulloso, miro algunas de estas fotos y fueron tomadas hace semanas. ¿Cómo? Por qué? Eras mi protector y mi héroe".

"Estoy perdida, papi te amo mucho este dolor es insoportable, no le temo a la muerte porque sé que estarás ahí en el otro lado. Te amo para siempre. Alan Merrill Descansa tranquilo".

Laura Merrill contó que le dieron "dos minutos" para despedirse, "el coronavirus se llevó a mi padre esta mañana". En su mensaje aseguró que el músico estaba saludable hasta que contrajo COVID-19. "Él minimizó el ‘frío’ que tenía", escribió antes de advertir a otras familias que no se mostraran complacientes:

No creas que no te va a pasar a ti ni a nadie de tu familia, quédate en casa si no es por ti, por los demás. Por mi papá, esto es real.