Muere Andrea Arruti, la voz de Elsa en la película Frozen

Andrea Arruti, quien era actriz de doblaje y es la voz en español de Elsa en la película Frozen, pierde la vida a la edad de 21 años. De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, su deceso fue en los primeros días de enero.

El mundo del espectáculo en México está de luto tras el fallecimiento de la joven Andrea Arruti, quien dejó de vivir hace unos días pero es hasta este día que se hace del conocimiento público.

Andrea Arruti iba por muy buen camino en el mundo del doblaje en México, ya que también fue la voz de Diamond Tiara en My Little Pony y Neeko en League of Legends, entre otros personajes.

Lamentamos el fallecimiento de Andrea Arruti, quien prestó su voz para Neeko y extendemos nuestras condolencias a sus seres queridos”, escribieron en la cuenta oficial del videojuego League of Legends.

Lamentamos el fallecimiento de la gran Actriz y Cantante Andrea Arruti. Una bella y joven talento de nuestro Doblaje Mexicano. En paz descanse pic.twitter.com/aTIrobpikA — Doblaje Mexicano (@ytadobmex) January 12, 2020

La familia de la joven Andrea no ha emitido ningún comunicado ni ha escrito nada en rede sociales acerca de su deceso y tampoco se sabe el motivo de las causas de su muerte.

Lamentamos el fallecimiento de Andrea Arruti, quien prestó su voz para Neeko y extendemos nuestras condolencias a sus seres queridos. pic.twitter.com/t6Jjd5vznG — League of Legends (@lollatam) January 12, 2020

A Andrea le gustaba mucho estar involucrada en el mundo del entretenimiento, y según reportan algunos portales de noticias, contemplaba realizar muy pronto su debut como cantante.

En Instagram, un usuario identificado como @emiliotrevino_, quien era su amigo, se muestra sorprendido y consternado con la triste noticia de la muerte de Andrea.

A través de un bonito texto la despide y cuenta, entre otras cosas, que él y Andrea crecieron juntos y tuvieron una bonita amistad.