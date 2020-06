Muere Armando Cardona, integrante de La Séptima Banda, a consecuencia del COVID-19

La Séptima Banda se encuentra de luto ante la lamentable muerte de uno de sus integrantes. Armando Cardona Sánchez, quien tocaba las armonías, se encontraba hospitalizado en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, al presentar complicaciones en su salud derivadas del Coronavirus (COVID-19). "Armandito", como era conocido en el gremio artístico, tenía 30 años de edad.

Varios de los integrantes de La Séptima Banda han expresado su sentir en redes sociales ante esta triste noticia. "Q.D.E.P mi gordo, te voy a extrañar mucho", manifestó Armando Lara, uno de los vocalista de la agrupación del Regional Mexicano.

Amigos y compañeros del Regional Mexicano se unen al dolor de la familia septimera. Jorge Alberto "Koky" López, clarinetista de Banda El Recodo, describió a Armandito como una persona muy alegre y bromista, un gran ser humano.

No puedo creer esta terrible noticia, nuestro gran camarada el compa Armandito en paz descanse.

"Te vamos a recordar siempre como gran ejemplo. Hasta el cielo y más allá donde te encuentres te mando un fuerte abrazo de Tamazula completo en tu honor, te vamos a extrañar un chingo viejo".

Por su parte, Samuel Sarmiento de Banda Los Recoditos, envió sus condolencias a la familia de Armando Cardona.

La verdad aún no lo creo que mala noticia, compa Armandito le mando un fuerte abrazo hasta el cielo, mis más sinceras condolencias para toda su familia y mis compas de La Séptima Banda.

"Estamos viviendo tiempos muy muy difíciles, es una tristeza lo que estamos viviendo hoy en día, tantas personas, tantos amigos que se han ido por este mal que acecha al mundo entero, no cabe duda que la vida nos da un ejemplo que somos tan vulnerables que pareciera que no somos nada. Dios bendiga tu camino y a nosotros no nos olvide, hasta pronto compa Armandito, Dios lo tenga en su santa gloria".

A Armando Cardona Sánchez le sobreviven su esposa y dos hijos pequeños.

