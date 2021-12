Muere Betty White la última 'Golden Girls' a la edad de 99 años

Estados Unidos.- La popular y querida estrella de televisión Betty White, murió a la edad de 99 años, a penas a unas semanas de festejar su cumpleaños numero 100 el próximo 17 de enero, informaron las autoridades de Los Ángeles y lo confirmó su agente y amigo Jeff Witjas.

Jeff Witjas, confirmó su muerte a People . "A pesar de que Betty estaba a punto de cumplir 100 años, pensé que viviría para siempre", dijo Witjas en un comunicado a People. “La echaré muchísimo de menos y también el mundo animal que tanto amaba. No creo que Betty haya temido nunca morir porque siempre quiso estar con su esposo más querido, Allen Ludden. Ella creía que volvería a estar con él ".

Mientras que el Departamento de Policía de Los Ángeles, informó que respondió a una investigación de muerte en la cuadra 500 de N. Carmelina en Los Ángeles a las 9:30 am del viernes por la mañana. White habría celebrado su cumpleaños número 100 el 17 de enero.

La ganadora de un Emmy que tuvo un notable resurgimiento posterior en su carrera en películas, comerciales de televisión y la exitosa serie " The Golden Girls" y " Hot in Cleveland ", “Hollywood on Television” de 1949 hasta un papel de voz en 2019 en “Forky Asks a Question”, y “The Mary Tyler Moore Show” entre los más destacados.

Solo en enero, White aparece en la pantalla en reposiciones que incluyen "The Golden Girls" y "Hot in Cleveland"; la película de Sandra Bullock de 2009 "The Proposal" y el documental de 2018 "Betty White: First Lady of Television", sobre su vida y carrera.

La devoción de White por los animales estará en exhibición el próximo mes con el DVD y el lanzamiento digital de "Betty White's Pet Set", una serie de la década de 1970 en la que visitó a invitados famosos y sus mascotas, así como a animales salvajes.

Su trabajo, siempre marcado por el ritmo de la comedia de primer nivel, le ha valido cinco premios Emmy, incluido un trofeo de 2010 por una aparición como presentadora invitada en "Saturday Night Live".

Oriunda de Oak Park, Illinois, White estuvo casada con el presentador de programas de juegos y productor Allen Ludden desde 1963 hasta su muerte en 1981, según información de The Associated Press.