Muere Bob Givens, animador de Bugs Bunny

Bob Givens, el animador que ayudó a diseñar al Conejo Bugs y el Pato Lucas ha muerto. Tenía 99 años de edad.

En distintos portales de noticias se informa que Mariana Givens, su hija, dijo que Bob murió el 14 de diciembre en Burbank, California, de insuficiencia respiratoria aguda.

Bob Givens fue a trabajar para los estudios Walt Disney apenas terminó la secundaria y luego paró a lo que sería la Warner Bros. Su versión del Conejo Bugs debutó en 1940. Otros personajes que ilustró a lo largo de seis décadas fueron Tom y Jerry, Alvin, Elmer y Popeye.

También utilizó sus destrezas en la publicidad por TV, al animar insectos para la propaganda del insecticida Raid.

Estas celebridades no soportan la Navidad.

Muchos pensamos que la Navidad es una fecha de dicha y felicidad, pero también hay personas y celebridades que odian tanto esta celebración que lo han expresado públicamente.

1) Lady Gaga. La intérprete de "Poker face" no sólo se ha reconocido como grinch, sino que atacó con una figura de Santa Claus. La cantante decapitó al máximo representante de la Navidad, argumentando que odiaba la fecha porque “estoy sola y soy miserable, maldito juguetito relleno”, dijo.

2) Diego Luna. El actor mexicano no era fanático de estas fechas, sin embargo eso cambió cuando se convirtió en padre, pues por sus hijos empezó a celebrar la Navidad.

3) Noel Gallagher. El cantante tiene un carácter muy especial y ha dejado en claro, a lo largo de su trayectoria, que las bromas no son lo suyo y que odia esta fecha por el comparativo que hacen con su nombre y el de Papa Noel.

4) Marion Cotillard. Por increíble que parezca a la actriz francesa no le gusta recibir regalos. Incluso en alguna entrevista detalló que de niña tenía diferencias con su mamá porque no le gustaba recibir obsequios, pues no era una persona navideña.

5) Hugh Grant. El odio por estas fechas viene de familia, pues ni él ni su papá son asiduos de celebrar la Navidad. Su aborrecimiento es tanto que han viajado a partes del mundo donde no se festeja para no tener que lidiar con compromisos navideños.

6) Colin Firth. Este actor, quien interpretó al rey George VI en "The King's Speech", simplemente no puede soportar esta fecha porque odia los villancicos, a Santa Claus y desde luego todo que tiene que ver con decoración navideña; si por él fuera escaparía a un sitio retomo donde nunca se festejara la Navidad.

7) Ozzy Osbourne. El creador de Heavy Metal también se suma a la lista de celebridades que odian la Navidad; como buen "grinch" ha expresado que lo mejor que le pasó tras un accidente en moto fue quedar inconsciente y no tener que festejar esta fecha. Su odio es tan extremo que afirma estar dispuesto a sufrir otro accidente con tal de saltarse la celebración.

Chef Herrera habla acerca del menú de Navidad.

El chef Adrián Herrera, juez de MasterChef México, no es que tenga algo en contra de los pavos en Navidad, simplemente opina que en la cocina se debería ser más creativo y cambiar un poco el hábito de cenar otra cosa en la nochebuena.

"Hay que ser más creativos y respetar nuestras gastronomía nacional", opina, y dice que lo último que quiere ver en Navidad "es un estúpido pavo".

"¡Sé feliz!" me deseó un sujeto hoy en la mañana. Feliz tu chingada madre. Yo ni soy ni quiero ser feliz. La felicidad me enferma. Soy un miserable amargado. Y eso me gusta. Díganle a la felicidad que no se me acerque, que se vaya a joder a otro. pic.twitter.com/ilGBqjmQpa — adrian herrera diaz (@elchefherrera) 17 de diciembre de 2017

Aunque se ha declarado ateo y la Navidad no significa nada para el chef, esta fecha sí es un momento en que se reúne en familia, por lo que opina que, "si vas hacer algo en familia, se tiene que hacer una comida especial. Aunque lo último que quiero ver en Navidad es un estúpido pavo".

Un whiskito para las penas o qué onda.

¡Pero para las penas ajenas! pic.twitter.com/bjtMWbTEmh — adrian herrera diaz (@elchefherrera) 30 de julio de 2017

"No tiene porqué haber pavo ni relleno ni arándano, esa costumbre viene de fuera, esas no son nuestras costumbre, Teniendo una gastronomía tan rica podemos hacer guajolote con mole, lomo de cerdo en salsa de chile guajillo, algo que no sea estandarizado, el menú de Navidad está estandarizado. ¡Ya chole! Hay que ser más creativo y respetar nuestra gastronomía nacional", sentenció Herrena en entrevista para El Universal.

