Estados Unidos.- El mundo del cine vuelve a estar de luto, tras la muerte del actor Sean Connery, se informó que la actriz estadounidense Elsa Raven, reconocida por distintos pápeles dentro de importantes películas de Hollywood, falleció este martes a los 91 años de edad en su casa de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Fue su representante, David Shaul, quien dio a conocer la noticia al medio Deadline y señaló que Raven, cuyo nombre real era Elsa Rabinowitz, falleció en su hogar tras haber tenido un importante paso por el mundo del cine.

¿Quién era la actriz Elsa Raven?

Elsa Rabinowitz, mejor conocida como Elsa Raven, nació un 21 de septiembre de 1929 en Charleston, Carolina del Sur, fue la cuarta hija del matrimonio de Louis y Rosalie Rabinowitz. Comenzó su carrera como actriz en la ciudad de Nueva York.

Para el año de 1988 da vida a la novelista Gertrude Stein en la película "The moderns" (Los Modernos) y en 1993 se convierte en una madre que pierde a su hijo en "Fearless" (Sin miedo a la vida). Ese mismo año fue una casera de John Malkovich en la película "In the line of fire" (En la línea de fuego).

Muere Elsa Raven, actriz de películas como "Titanic" y "Volver al futuro". Foto: Twitter

Su paso por la televisión le dejó algunos personajes habituales, como el de Inga, la sirvienta sueca en la comedia "Amen", de 1988 y 1990, y fue también la madre del agente secreto Vinnie Terrranova en "Wiseguy" (El astuto), de 1987 a 1990, en donde compartió créditos con Kevin Spacey.

En la película de "Volver al futuro I", la actriz dio vida a una mujer que pide donaciones para impedir que reemplacen la torre del reloj, necesaria para que el protagonista regrese a casa. "¡Salven la torre del reloj, salven la torre del reloj!", se le escucha decir antes de interrumpir un beso entre Marty McFly (Michael J. Fox) y Jennifer Parker (Claudia Wells).

También tuvo una aparición en la película "Titanic" de 1997, donde interpretó a Ida Straus y, aunque la mayoría de sus escenas fueron eliminadas, una de las más recordadas del filme es cuando su personaje y su esposo, Isidor, esperan en el hundimiento juntos en la cama.