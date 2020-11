Muere Flor Silvestre a sus 90 años de edad, la eterna Reina de la canción mexicana

Ha muerto Flor Silvestre a sus 90 años de edad, la noticia ha causado un gran dolor; ha fallecido una de las cantantes más icónicas y representativas de la música mexicana, así como una de las figuras más emblemáticas de la extinta época de oro del cine mexicano. Guillermina Jiménez Chabolla ya se encuentra reunida de nuevo con su amado Antonio Aguilar.

Hasta el momento ninguno de los integrantes de la Dinastía Aguilar, ha comentado algo sobre la muerte de Flor Silvestre.

Televisa Espectáculos informó a través de su cuenta en Twitter:

En redes sociales varias personalidades de la televisión, han expresado su sentir ante la muerte de la mamá del cantante Pepe Aguilar. "Descanse en paz Flor Silvestre, una grande de la música ranchera y una actriz de la época de oro del cine mexicano. Mi más sentido pésame", expresó Blanca Martínez, mejor conocida como La Chicuela. Por su parte el cantante Rafa Mercadante escribió: "Mi más sentido pésame a la Dinastía Aguilar. QDEP la gran Flor Silvestre, ya está al lado de su amado Don Antonio Aguilar, gracias por ese gran legado musical y cinematográfico".

En agosto pasado la hermosa abuelita de la cantante Ángela Aguilar, había celebrado su cumpleaños número 90, donde estuvo acompañada de sus hijos, nietos y más familiares cercanos. En aquella ocasión su hijo Pepe Aguilar compartió este mensaje a su progenitora: "es difícil que un hijo pueda llegar a ser realmente objetivo cuando hablar de su propia madre se trata. Pero en esta ocasión no es necesario tratar de hablar objetivamente, simplemente es cosa de decir lo que es. Y aunque los seres humanos contamos las historias de distinta forma (de acuerdo a quien la cuenta), la historia en cuestión es una a prueba de distintas perspectivas, por eso estoy seguro de que con solo conocer un poco tu vida, los siguientes adjetivos están plenamente justificados (y en algunos casos se quedan cortos ) cuando se hable de ti".

Flor Silvestre y Antonio Aguilar permanecieron juntos por 52 años, de los cuales vivieron 39 años en el rancho El Soyate ubicado en Villanueva, Zacatecas. "Era nuestro nido, llegábamos aquí de algún espectáculo, me decía: 'llegamos a tu casa' y yo le decía: no, tu casa, mi casa, nuestra casa'", comentó la cantante en una entrevista con Juan García Lazalde hace unos años. Asimismo su esposo le decía: "la hice (la casa) poniendo una flor en cada parte para que nadie dude que te la hice a ti".

En aquella entrevista la llamada "Reina de la canción mexicana", manifestó que su última voluntad era, cuando Dios se la llevara, ser sepultada junto a su esposo Antonio Aguilar, cuya cripta se encuentra en lo alto de un cerro en El Soyate.

Mi casa, la adoro, me siento feliz, ya no he vuelto a México (la ciudad) y ya no voy a volver, el tiempo que Dios me tenga aquí, aquí lo quiero pasar (en El Soyate) lo que me quede de vida, en el cerrito que está ahí, la cripta donde está mi esposo, ahí voy a estar yo con él, juntitos.