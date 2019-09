Muere Gabriel Fernández, esposo de La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", vive uno de los momentos más difíciles de su vida ante la lamentable muerte de su esposo Gabriel Fernández a sus 85 años de edad. Al parecer falleció debido a una neumonía.

Carlos Villagrán ("Kiko"), entrañable amigo de María Antonieta de las Nieves, confirmó la muerte de Gabriel Fernández a través de su cuenta oficial en Instagram. "Con pesar comparto la tristeza de mi gran amiga y compañera de grandes experiencias, María Antonieta de las Nieves, por la partida de también mi gran amigo Gabo.

Dios lo tenga en su gloria y les dé pronta resignación a Tony y su familia. Les abrazo y les envío mi más sentido pésame. QEPD Gabo, un abrazo hasta el cielo.

El actor brasileño André Guinaraes, publicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje acompañado de una fotografía de La Chilindrina junto a su esposo. "Hoy el universo CH está muy triste, Gabriel Fernández el esposo de María Antonieta de las Nieves murió, la eterna Chilindrina, que Dios dé consuelo a la familia".

Hace unos días la revista TVNotas publicó que Gabriel Fernández había sido hospitalizado en la Ciudad de México ante una octava neumonía; mientras la actriz lo cuidaba también enfermó. "Tuve una afección de neumonía, se me cerraron los bronquios y estuve cuatro días en el hospital, pero ya me encuentro en casita descansando. Bendito sea Dios, sólo fue algo pasajero...a él (su esposo) le vino primero la neumonía y sigue internado, yo por cuidarlo me descuidé y a mí también me dio", comentó a la revista de espectáculos antes mencionada.

Sobre la salud de su esposo La Chilindrina había comentado:

Esperemos en Dios que pronto se restablezca, él sí está un poco más delicado. Dios es muy grande con él y conmigo, y sabemos que si ha salido de otras peores, de ésta también.

En marzo pasado dio a conocer que había dejado de trabajar para cuidar al dueño de su corazón.

María Antonieta de las Nieves no es una persona muy activa en sus redes sociales oficiales; al entrar a su perfil de Twitter sobresale una fotografía junto a su esposo, imagen que tuiteó el 28 de agosto de 2016.

Gracias a Dios disfrutando unos días en la hermosa Mérida con mi esposo.

GRACIAS A DIOS DISFRUTANDO UNOS DÍAS EN LA HERMOSA MERIDA CON MI ESPOSO pic.twitter.com/tQNFwmwl9A — Ma Ant de las Nieves (@LaChilindrina) August 28, 2016

Édgar Vivar, recordado por su personaje de "El Señor Barriga" en el programa "El Chavo del 8", mandó sus condolencias a María Antonieta de las Nieves. "Hoy Gabo finalmente descansa, entiendo tu dolor, lo comparto y hago votos para que la resignación llegue. Eres fuerte y te quiero, siempre nos queda la esperanza".

De igual manera compartió una fotografía de La Chilindria y Gabriel Fernández en su juventud. "Así te recordaré siempre compadre, felices y juntos".

@LaChilindrina Toni querida!

Hoy Gabo finalmente descansa .��

Entiendo tu dolor , lo comparto y

hago votos para que la resignación llegue.

Eres fuerte y te quiero .

Siempre nos queda la esperanza... — Edgar Vivar (@varedg) September 15, 2019