Muere Jerry Jeff Walker, cantante y compositor de country a los 78 años

Estados Unidos.- Jerry Jeff Walker, alias “The Gypsy Songman”, es el compositor detrás de la canción clásica “Mr. Bojangles ”, quien murió el 23 de octubre a la edad de 78 años. La causa de la muerte de Walker no se ha hecho pública. Sin embargo en 2017, Walker comenzó una lucha contra el cáncer de garganta.

Walker escribió su canción más famosa en 1969. Más tarde se convertiría en un éxito para Nitty Gritty Dirt Band, Neil Diamond, John Denver y Sammy Davis Jr. Walker le dijo a la revista Lone Star Music en 2012 que su versión favorita de la canción era de Nina Simone.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Nació como Ronald Clyde Crosby en Oneonta, Nueva York, el 16 de marzo de 1942 y comenzó a tocar música en el área cuando era adolescente. Dejó su hogar para vagar por el país en la década de 1960 y pasó un tiempo en Greenwich Village y Key West, Florida, en la ciudad de Nueva York antes de emigrar y establecerse en el área de Austin en 1971, una región con la que se asoció más ampliamente.

Grabó álbumes de música country para MCA y Elektra antes de emprender su propio sello independiente, Tried & True Music, según su biografía. La etiqueta y la empresa comercial estaban a cargo de su esposa, Susan.

Conocido por temas como el suyo, "Gettin 'By", "Sangria Wine" y "Up Against The Wall, Redneck Mother" de Ray Wylie Hubbard, fueron seguidos con baladas como "Mr. Bojangles" y Gary P Nunn's, "London Homesick Blues".

En 2018, el escritor de Austin American Statesman, Peter Blackstock, dijo que Walker pudo haber escrito más sobre la escena social del país en la década de 1970 de lo que se le atribuía.

Jerry Jeff Walker, el notorio narrador ruidoso que dejó miles de imitadores bebedores de cerveza y fiesteros en las casas de carretera honky-tonk de todo Texas a su paso, escribiendo canciones de conciencia social. No es realmente tan descabellado, como resulta ", escribió Blackstock.

Aunque Walker era conocido por sus canciones, se le atribuyó el mérito de haberle dado al cantautor Guy Clark su gran oportunidad al grabar "LA Freeway" y "That Old Time Feeling", escribió Blackstock.

A Walker le diagnosticaron cáncer de garganta en 2017, pero continuó trabajando en canciones y proyectos durante su batalla contra la enfermedad.

Le sobreviven su esposa, Susan, su hijo, Django, y una hija, Jessie Jane. Jerry Jeff Walker tenía 78 años.