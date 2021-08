Muere Kiko Macanudo, líder y uno de los fundadores del controvertido Grupo Marrano

Grupo Marrano, una agrupación musical mexicana del género grupero, está de luto ante la muerte de Kiko Macanudo, uno de sus fundadores y líder. Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento del también animador de la banda.

Kiko Macanudo murió el domingo 29 de agosto de 2021, el mismo día que celebraría su cumpleaños. A través de las redes sociales de Grupo Marrano, se dio a conocer esta lamentable noticia: "descansa en paz Kiko Macanudo, uno de nuestros marranos fundadores, hoy hubieras cumplido años".

Asimismo Grupo Marrano manifestó que se quedarán con los mejores momentos "que vivimos a tu lado, nos unimos a la pena que embarga a toda su familia".

Grupo Marrano es originario de Monterrey, Nuevo León. Se volvieron famosos debido a su peculiar estilo de interpretación, en el cual se utilizan albures, palabras altisonantes y relatos pornográficos sumamente explícitos; son considerados los creadores de una nueva expresión musical denominada "pornocorrido".

La muerte de Kiko Macanudo fue confirmada por Grupo Marrano en redes sociales.

Entre sus canciones más exitosas están "El ansioso", "¿Por qué te volteaste?" y "En mi soledad". La identidad real de los integrantes del grupo es desconocida, ya que en todas sus presentaciones y apariciones ante el público, utilizan máscaras y sobrenombres referentes a cerdos, tales como Marrano Burro, Puerquito Hernández, Marrano Rey, Marrano González y otros más.

Estas son algunas de las reacciones de sus fans, ante la muerte de Kiko Macanudo: "no me lo creo", "si me dio chingo de tristeza", "mis más grandes condolencias, noticia realmente inesperada", "díganme qué es mentira", "mis condolencias para ustedes como agrupación y también para su familia, pronta resignación", "mi más sentido pésame a toda la familia, la neta cantaba bien chido ese wey, un abrazo bien fuerte al Grupo Marrano" y muchos más.

