Muere Lynn Cohen, la recordada Magda en Sex and the City

La veterana actriz de teatro y cine Lynn Cohen murió este viernes 14 de febrero a los 86 años de edad; uno de sus personajes más recordados fue "Magda" en "Sex and the City", su personaje era la ama de llaves de "Miranda Hobbe" (interpretada por la actriz Cynthia Nixon) y eventualmente su niñera.

Lynn Cohen apareció tanto en la serie como en las dos adaptaciones cinematográficas de "Sex and the City". Hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte.

Originaria de Kansas City, Missouri, comenzó su carrera como actriz en los años 80 cuando también hizo su debut en Broadway en un renacimiento de la obra Orpheus Descending; una década más tarde protagonizó películas pequeñas y también comenzó un papel recurrente en "La ley y el orden" como Juez Elizabeth Mizener.

Lynn Cohen. Foto: AFP

La gran oportunidad de la actriz llegó en el 2000 cuando se unió a "Sex and the City"; también interpretó notablemente al primer ministro israelí Golda Meir en la película "Munich" de 2005.

Sobre su personaje en "Sex and the City", en una entrevista para la revista Cosmopolitan dijo, "mostraba a una mujer de una edad diferente que era inteligente como el demonio, muy mandona, y que también entendía la sexualidad y eso lo necesitaban, agrandó el lienzo en el que trabajaban, que no tendrían a una anciana típica moldeándose en alguna casa de retiro en alguna parte, sino a una mujer que trabajara y no sufriera tonterías".