Muere Magda Rodríguez, productora del programa Hoy y mamá de Andrea Escalona

Este domingo 1 de noviembre la televisión mexicana se viste de luto una vez más, ante la lamentable muerte de la productora Magda Rodríguez a sus 57 años de edad, quien estaba al cargo del matutino Hoy, uno de los programas estelares de Televisa. Asimismo en este caótico 2020 llevó a cabo la primera edición del programa "Guerreros", así como el regreso de la polémica Laura Bozzo a la televisión con su programa "Laura sin censura".

La muerte de Magda Rodríguez fue confirmada a través de la cuenta en Twitter de Televisa Espectáculos:

Con profundo pesar se informa el lamentable fallecimiento de la productora Magda Rodríguez. Descanse en paz.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles de la muerte de la productora del Programa Hoy. Asimismo de momento su hija Andrea Escalona, no ha manifestado algo al respecto en sus redes sociales. Tras darse a conocer esta noticia, varias personalidades de la televisión mexicana han expresado su sentir: "lamento el fallecimiento de mi amiga Magda Rodríguez, fortaleza y resignación para su familia y en especial para Andrea Escalona, descase en paz", escribió en Twitter el productor de televisión Juan Osorio.

Andrea Legarreta junto a Magda Rodríguez. Foto: Instagram @magdaproducer

El actor y conductor del matutino Hoy Lambda García, manifestó: "no lo puedo creer, de verdad no lo puedo creer. No hay palabras mi Magdis, vuela alto". Por su parte Maxine Woodside escribió en sus redes sociales al enterarse de la muerte de Magda Rodríguez:

Murió Magda Rodríguez. Mi corazón no lo puedo creer. Mi querida amiga descansa en los brazos de Dios nuestro señor. Mi pésame para Andrea Escalona y su hermana Andrea, las amo.

Magda Rodríguez había celebrado su cumpleaños unos días antes

Además de su trabajo como productora del programa Hoy, Magda Rodríguez también era reconocida por su trabajo el programa Enamorándonos de TV Azteca y por el programa matutino de Telemundo ganador de un Emmy, Un Nuevo Día. Su padres, Malena Doria y Jorge del Campo, fueron dos de los primeros actores de Televisa y la introdujeron en el mundo de la televisión desde temprana edad.

Cabe mencionar que el pasado 21 de octubre de este 2020, 11 días antes de morir, Magda Rodríguez celebró en el foro de Hoy su cumpleaños 57, donde se le veía de lo mejor. "Mi hermana y mi cómplice Andrea Rodríguez, gracias por organizar todo para mi reunión de cumpleaños sorpresa ❤️ y todos estos pasteles que me enviaron, mil gracias", comentó en aquel día la productora de televisión, en uno de los post de su feed de Instagram.

Asimismo publicó un video con imágenes de cómo se la pasó en su cumpleaños.

Su hermana Andrea Rodríguez le dedicó este amoroso mensaje de cumpleaños en su cuenta personal de Instagram. "Mi adorada sis no sé cómo explicarte lo importante que eres en mi vida. Al buscar qué fotos elegir hubiera necesitado miles de post para poner los miles de momentos increíbles vividos a tu lado. Siempre presente, siempre amorosa, la mejor jefa, hermana, amiga, compañera, tía, mamá, que Dios te siga dando más de lo que te mereces. Feliz cumple".

Para Andrea Escalona, su mamá Magda Rodríguez era la persona más importante en su vida; en un anterior post en sus redes sociales, la cantante y conductora de televisión manifestó: "mami estoy tan orgullosa de ti, por lo que eres, por lo que sueñas, por lo que creas, eres una creadora, por como me educaste, los valores que me diste, porque me enseñaste a ser una buena persona que todavía no se si eso se pueda enseñar pero mira tu lo hiciste, tienes tanto poder más allá de tu puesto, me encanta verte triunfar y ganar lo que con tanto esfuerzo construyes día con día, seguramente algo muy bueno hice en mi otra vida para tenerte como mamá, te amo ❤️".