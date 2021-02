Muere Mario Calderón, papá de la actriz Leticia Calderón, tras su contagio de Covid-19

A través de su cuenta en Twitter la actriz mexicana Leticia Calderón, informó sobre la lamentable muerte de su señor padre Mario Calderón, a consecuencia de algunos problemas de salud derivados tras haberse contagiado de Covid-19. El padre de la protagonista de telenovelas permaneció sus últimos días de vida en un hospital de la Ciudad de México.

Cabe recordar que hace unas semanas Leticia Calderón dio a conocer que varios integrantes de su familia, incluida ella, habían dado positivo a Covid-19. Se contagiaron sus papás Mario Calderón y Carmen León, sus hijos Carlos y Luciano Collado (fruto de su matrimonio con el abogado mexicano Juan Collado), así como uno de sus hermanos. En su mensaje en Twitter expresó:

Con el corazón destrozado les comparto que mi maestro, mi amigo ya no llegará a su casa, decidió reunirse con sus papás y dejarnos con un gran vacío. Te vamos a extrañar mucho papito.

Sus seguidores se solidarizaron ante estos tristes momentos: "en momentos como el que estás pasando no hay palabras que puedan consolar, solo el tiempo, los papás no se olvidan nunca, solo se aprende a vivir sin su presencia, sentido pésame y paz a su alma", "lo siento mucho, he seguido tu carrera y te admiro como ser humano y profesional, ruego al Señor por el descanso eterno de tu padre amado, que la luz del Señor brille para él en la eternidad, en el nombre de Jesús", "recuerda lo bonito y vas a ver que eso te traerá una sonrisa, él siempre va a estar contigo siempre, mucha fuerza y bendiciones para ti y tu familia".

Leticia Calderón, a quien recientemente habíamos visto en la telenovela de Televisa "Imperio de mentiras", esperaba con todo el corazón el milagro de que su papá regresara a casa sano y salvo.

"Dios, que alegría estar en casa con mis hijos y mi mamá, gracias a la vida, gracias a la familia, a mis amigos, reporteros, fans por sus mensajes, oraciones, respeto y cariño. Solo falta uno (su papá) para que mi felicidad sea completa", manifestó la actriz el pasado 21 de enero al ser dada de alta del hospital.

A fines del año pasado la actriz y su familia estuvieron en Cuernavaca, estado de Morelos, México, donde recibieron el año nuevo 2021. En una entrevista que tuvo anteriormente para el show "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión, mencionó que en el lugar donde estuvieron no era muy grande y no eran más de ocho personas. Uno de sus tres hermanos comenzó con ciertos síntomas y en un principio pensaron que se trataba de una simple gripa, sin embargo, al realizarse la prueba correspondiente dio positivo a Covid-19.

A su regreso a la Ciudad de México, los demás integrantes de la familia se realizaron también la prueba, teniendo el mismo resultado. En dicha entrevista la ex esposa del abogado mexicano Juan Collado (hoy esposo de la también actriz Yadhira Carrillo), expresó su preocupación por la salud de su papá.

"Mi papá sigue delicado, por eso mi felicidad todavía no es completa a pesar de que mi hermano ya salió, mi mami ya salió negativo, mis hijos aunque están positivos son asintomáticos, pero mi papi es el que nos quita el sueño, estamos pidiéndole mucho a Dios para que nos conceda el milagro de volverlo a ver".