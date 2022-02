Muere Mark Lanegan, vocalista de Screaming Trees, a los 57 años

Estados Unidos.- El luto invade al mundo de la música, este martes 22 de febrero se informa sobre el fallecimiento del músico Mark Lanegan, vocalista de la agrupación de música grunge Screaming Trees, a los 57 años de edad en su casa de Killarney, Irlanda.

A través de un comunicado oficial emitido en sus redes sociales, se informó que el cantante, compositor, autor y músico estadounidense murió la mañana de este martes. Hasta el momento no se han revelado más datos sobre su fallecimiento y se pide privacidad para la familia.

"Nuestro querido amigo Mark Lanegan falleció esta mañana en su casa en Killarney, Irlanda. Querido cantante, compositor, autor y músico, tenía 57 años y le sobrevive su esposa Shelley. No hay más información disponible en este momento. Pedimos Por favor respete la privacidad de la familia", se informó a través de sus redes sociales.

De inmediato, en redes sociales lo mensajes de apoyo para su familia no se han hecho esperar. De la misma manera, sus fanáticos han hecho un recorrido de su trayectoria artística para destacar los momentos más importantes de su vida.

Mark Lanegan grabó diez discos de estudio y fue reconocido por colaborar con diferentes bandas e importantes nombres dentro del género del rock como Queens of the stone age, Mad season y The Gutter twins. De la misma manera, trabajó con personajes como John Paul Jones, Led Zeppelin y Adrian Utley.

Mark Lanegan fue vocalista de la banda Screaming Trees, considerada como parte del movimiento grunge, creada a mediados de la década de los 80 en Ellensburg. A la agrupación se le destaca por éxitos como 'Nearly lost you', 'Shadow of the season', 'All I know', 'Dollar bill', 'Dying days' y muchos más.

