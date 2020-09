Muere Oh In Hye tras sufrir un paro cardíaco, en un supuesto intento de suicidio

La actriz surcoreana Oh In Hye falleció tras un supuesto suicidio; hasta el momento las autoridades encargadas de la investigación, no ha confirmado o desmentido esta versión. La también modelo tenía 36 años de edad.

Oh In Hye fue encontrada inconsciente este lunes en su hogar ubicado en el distrito comercial internacional de Songdo, Incheon (Corea del Sur). De acuerdo con información de la Policía de Incheon Yeonsu y el Departamento de Bomberos de Songdo, la actriz fue hallada alrededor de las 5:00 am tras sufrir un paro cardíaco.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La actriz y modelo Oh In Hye recibió resucitación cardiopulmonar y otros procedimientos de emergencia antes de ser llevada a un hospital cercano, donde su respiración y pulso se estabilizaron. Lamentablemente horas después falleció. De acuerdo con el portal Soompi, tras los informes de su fallecimiento, el medio de comunicación OSEN compartió una cita de una fuente en la funeraria del Hospital Universitario de Inha: "la visita al funeral de la difunta Oh In Hye se ha organizado en nuestro hospital".

En su último mensaje en su feed de Instagram, Oh In Hye, pidió a todos sus seguidores tener un buen fin de semana.

Asimismo OSEN informa que Oh In Hye no recuperó el conocimiento después del paro cardíaco que tuvo; la salida del cortejo fúnebre se llevará a cabo el 16 de septiembre.

Una fuente policial declaró que un amigo de la actriz Oh In Hye había llamado a la policía porque no podían ponerse en contacto con ella. La fuente agregó: "sospechamos que estaba intentando suicidarse, aún no hemos investigado a los involucrados, por lo que no tenemos detalles".

La Policía de Incheon Yeonsu estaba a la espera de que la modelo recuperara la conciencia, para así, averiguar que había pasado. Cabe mencionar que ayer domingo, Oh In Hye se comunicó con sus fans a través de redes sociales, diciendo que estaba en una cita y les pidió que tuvieran un feliz fin de semana.

La actriz Oh In Hye tuvo su debut en el 2011 con la película "Sin of a family" y posteriormente tuvo papeles en "Red vacance black wedding", "A journey with korean masters" y "The plan".

También te puede interesar:

Muerte de Goo Hara deja en evidencia el lado oscuro del K-Pop

Goo Hara, la cuarta muerte en el K-Pop en tres años

Las últimas palabras de Sulli antes de ser encontrada sin vida