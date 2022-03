Muere Raquel Pankowsky, actriz quien hizo parodia de Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox

Varios famosos han reaccionado a la muerte de Raquel Pankowsky. "QEPD mi querida Raquel, buen camino", expresó la actriz Victoria Ruffo. "Me duele entrañablemente despedir a mi amiga, gracias por más de 30 años de amistad, cariño y sonrisas", externó el actor Édgar Vivar, el recordado "Señor Barriga" de "El chavo del 8".

Tuvo muchas oportunidades laborales cuando en el 2005, hizo una parodia de Martha Sahagún, ex Primera Dama de México y esposa del ex Presidente Vicente Fox , para el programa de televisión "El privilegio de mandar" , siendo esto, uno de los mayores éxitos que tuvo en su trayectoria artística.

Nació en la Ciudad de México un 10 de julio de 1952. Nunca se casó y no tuvo hijos. Estudió actuación en la Asociación Nacional de Actores , alentada por el actor Luis Gimeno, a quien conoció cuando ambos trabajaron en una obra de teatro llamada "Un sombrero lleno de lluvia".

Aunque no se han dado a conocer el motivo de su muerte, cabe recordar que tiempo atrás, Raquel Pankowsky comentó en una entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, que padecía una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) . De acuerdo con varios medios de comunicación, en sus últimas semanas estuvo hospitalizada debido a su padecimiento.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

