Muere Rose Marie del “Dick Van Dyke Show"

Rose Marie, la graciosa Sally Rogers del The Dick Van Dyke Show, quien dedicó su vida a los espectáculos y comenzó su carrera como una niña de cabello corto en el vaudeville hasta trabajar durante casi un siglo en teatro, radio, televisión y cine falleció a los 94 años.

Marie reposaba en cama en su casa en la zona de Los Angeles cuando una cuidadora notó que había dejado de respirar, dijo el vocero de la familia Harlan Boll.

“El cielo se volvió mucho más gracioso”, dice un mensaje publicado sobre la fotografía de Marie en su página de internet.

Fue una estrella infantil en las décadas de 1920 y 1930 además de que se ganó el cariño de los fans en la comedia clásica de la década de los 60 con Van Dyke y Mary Tyler Moore.

Fue retratada en el documental de 2017 Wait for Your Laugh, Marie solía decir que tenía la carrera más larga en la industria de los espectáculos. Duró unos 90 años y tuvo todo tipo de compañeros de reparto, de W.C. Fields al gato Garfield, pero para muchos su proyecto más famoso era The Dick Van Dyke Show.

The Dick Van Dyke Show no sólo era un vehículo perfecto para los talentos cómicos de Marie sino que era un espacio para que demostrara su gran voz pues Sally cantaba “Come Rain or Come Shine” y otras viejas favoritas durante escenas en clubs nocturnos y fiestas.

Marie estaba muy orgullosa de interpretar a una mujer definida por su trabajo, un personaje raro en las comedias de la época que no era “esposa, madre o ama de casa”, tuiteó en 2017.

Su nombre verdadero era Rose Marie Mazetta y sus padres eran de ascendencia polaca e italiana. Nació en Nueva York el 15 de agosto de 1923. Cuando tenía 3 años su madre la metió en un concurso de talento amateur en Atlantic City bajo el nombre de Baby Rose Marie.

“Mi madre estaba aterrorizada”, recordó en una entrevista de 1992 con The Associated Press. “Pero salí a cantar ‘What Can I Say, Dear, After I Say I’m Sorry?’ y gané el concurso”.

A Marie le sobrevive su hija y su yerno Steven Rodrigues.