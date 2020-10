Muere Spencer Davis a los 81 años, cantante de 'Gimme Some Lovin'

Los Ángeles, California.- Spencer Davis, el músico británico detrás de la banda The Spencer Davis Group y uno de los responsables de éxitos como 'Gimme Some Lovin', murió hoy a los 81 años dejando un gran vacío entre sus fanáticos y seguidores tras haber sido una gran inspiración por años para muchas personas alrededor del mundo.

Su agente, Bob Birk, explicó a medios estadounidenses como BBC y The New York Times que Davis falleció este martes 20 de octubre en un hospital de Los Ángeles (EE.UU.) donde se encontraba ingresado desde hacía una semana debido a una neumonía.

The Spencer Davis Group fue uno de los grupos que formaron la llamada "invasión británica" de los años 60, que es como se conoce coloquialmente al fabuloso éxito que numerosas bandas pop de las islas consiguieron en Estados Unidos en aquella década.

Con The Beatles, The Rolling Stones o The Who como estandartes, la "invasión británica" también incluyó a bandas como The Spencer Davis Group, que comenzó su andadura a comienzos de los años 60 en Birmingham (Reino Unido).

Uno de los aciertos de Spencer Davis, que había nacido en 1939 en la ciudad galesa de Swansea, fue fichar para su todavía balbuciente grupo a un entonces desconocido y adolescente músico llamado Steve Winwood.

Cuentan las leyendas dentro del rock que el resto de miembros de la banda dejaron que Spencer Davis protagonizara el nombre del conjunto para que él diera las entrevistas y el resto pudieran seguir durmiendo mientras tanto.

En cualquier caso, con Davis a la guitarra; Steve Winwood como cantante principal, guitarrista y al órgano; su hermano Muff Winwood al bajo; y Peter York como batería, la banda alcanzó su primer triunfo en 1965 con "Keep on Running".

Pero ese éxito quedaría en poca cosa comparado con lo que lograron en 1966 con 'Gimme Some Lovin', su canción más popular y todavía un clásico total de las radios de rock hoy en día.

También funcionaron muy bien otras canciones como "I'm a Man" en las que sobresalía la excitante combinación de rock sesentero con aires de blues que caracterizó a The Spencer Davis Group.

Pero igual que la incorporación de Steve Winwood fue un espaldarazo al proyecto, su salida en 1967 para formar primero Traffic y luego alcanzar el estrellato en solitario dejó a The Spencer Davis Group en fuera de juego justo cuando estaban en lo más alto a ambos lados del Atlántico.

La banda siguió durante un escaso tiempo sin alcanzar ni de lejos el brillo de su era dorada y a lo largo de las décadas tuvo varias reencarnaciones en modo "revival".

Por su parte, Davis, que se mudó a California, también trabajó para el otro lado de la industria musical como ejecutivo.

Su música fue una gran influencia para muchos alrededor el mundo, tan sólo basta buscar sus canciones en YouTube para notar que existen miles de covers de cantantes que utilizaron el tema 'Gimme some lovin' como inspiración, pero quien se destaca es la gran Ariana Grande, quien en 2012, cuando iniciaba su exitosa carrera artística, realizó un cover muy a su estilo de este tema y actualmente sobrepasa el millón y medio de reproducciones con un tierno video producido por Peyer Stengaard y Jones Crow.