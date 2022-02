España.- El mundo del espectáculo cae en luto tras el triste fallecimiento de la actriz y presentadora de televisión de origen español Isabel Torres, quien este viernes 11 de febrero murió a los 52 años de edad tras una dura batalla que enfrentó contra el cáncer; su familia dio a conocer dicha información a través de sus redes sociales oficiales.

"Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como sólo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada", se lee en un comunicado que se lanzó a través de sus redes sociales.

Cabe destacar que hace algunos meses, Isabel dio a conocer a través de sus redes sociales que atravesaba un difícil momento con su salud, incluso, acudió a su perfil en Instagram para lanzar un duro video de despedida, ya que estaba consciente de que su estado de salud era muy complicado.

"Este es el último vídeo que voy a hacer porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy. En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero, y si no, qué vamos a hacer. La vida es así de caprichosa", declaró en el video que desató la tristeza entre sus seguidores, amigos y familiares.

También agregó: "La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar, y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Nos vemos pronto si Dios quiere, y si no, nos vemos en el cielo".

Muere a los 52 años la actriz española Isabel Torres, protagonista de "Veneno"

Isabel Torres ganó un gran reconocimiento a nivel internacional luego de interpretar la versión adulta de Cristina Ortiz en la serie "Veneno", que tuvo un éxito rotundo. Sin embargo, ha sido todo un ícono en España; en 1996 fue la primera mujer trans en conseguir un cambio en su DNI con respecto a su identidad sexual.

En todo momento, la querida Isabel a promovido la defensa de los derechos LGBT+. A lo largo de su carrera ha participado en proyectos como Dónde estás corazón, El programa de Ana Rosa y Channel N° 4. Gracias a su trabajo logró el Premio Ondas a Mejor intérprete femenina en ficción nacional.

