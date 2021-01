Muere a los 67 años Randy Parton, cantante y hermano de Dolly Parton

El cantante Randy Parton, hermano de la cantante y reina del country Dolly Parton, falleció hoy víctima de cáncer tras años de luchar contra él.

Randon Houston Parton, mejor conocido como Randy Parton, fue un cantautor y actor estadounidense nacido en Sevierville, Tennessee, el día 15 de diciembre de 1953.

Randy Parton fue colaborador recurrente de su hermana Dolly Parton, grabando algunos duetos con ella y fue también guitarrista en la banda que acompaña a la cantante en sus conciertos.

Fue la misma Dolly Parton quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. Compartiendo un mensaje muy emotivo acompañado por una foto de ellos juntos, la cantante lamentó la pérdida de un miembro de su familia.

Además de Dolly, Randy Parton fue hermano de las también cantantes del género del country Stella Parton y Rachel Dennison, esta última retirada de los escenarios.

Randy Parton, además de acompañar a su hermana en los escenarios, tenía su propia música y un show en solitario en ‘Dollywood’ el parque temático propiedad de la intéprete de ‘9 to 5’.

A lo largo de su carrera, Randy Parton lanzó tres álbumes en solitarios, ‘There was a dream’, ‘Shot full of love’, y ‘America, from where I stand’, este último lanzado en 1991. Con su hermana grabó un total de cinco duetos, el último estrenado para el álbum navideño de la cantante en 2020.

“Mi hermano Randy perdió hoy la batalla contra el cáncer. Nuestra familia y yo estamos dolidos por la pérdida, pero sabemos que él está en un mejor lugar que en el que estamos en este momento”, escribió Dolly Parton en sus redes sociales.

Dolly Parton repasó algunos momentos vividos con su hermano en los escenarios, entre los que incluyó el dueto ‘Old flame can’t hold a candle to you’, mencionándolo como un momento destacado en su carrera.

Asimismo, mencionó al último dueto que grabaron, que también fue la última canción que él cantó en el estudio y en el que los acompañó la hija de Randy Parton, Heidi, como su canción favorita que hizo con él.

“’You are my christmas’, nuestro dueto en mi último álbum navideño, será por siempre mi favorita. Fue su última grabación y en ella brilló como ahora brilla desde el cielo”.

El cantante falleció tras una larga batalla contra el cáncer, y sus últimos momentos los vivió en compañía de su esposa Deb, sus hijos Heidi y Sabyn, y sus nietos Huston y Trent.

Dolly Parton, quien esta misma semana cumplió la edad de 75 años, expresó su dolor a través de sus cuentas en Facebook, Instagram y Twitter, recibiendo mensajes de consuelo y de cariño por parte de sus millones de seguidores.

“Por siempre lo amaremos y siempre estará en nuestros corazones”, añadió la cantante en su mensaje.

Dolly Parton invitó a sus fanáticos a honrar la memoria de su hermano, haciendo donaciones a la librería de su propiedad ‘Imagination Library’, como una manera de horar tanto Randy Parton como al padre de ambos, Robert Lee Parton.