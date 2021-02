Muere a los 91 años el actor Christopher Plummer, ganador del Óscar por "Beginners"

Connecticut.- El actor canadiense Christopher Plummer, el máss veterano en ganar un premio Óscar por su papel en "Beginners" ("Principiantes"), murió este viernes a los 91 años de edad en su casa en Connecticut, Estados Unidos.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por su esposa, la bailarina y actriz Elaine Taylor, con quien vivía y tenía 53 años de matrimonio. Posteriormente, su representante y amigo, Lou Pitt, compartió un mensaje anunciando la muerte del protagonista de "The Sound of Music" ("La novicia rebelde").

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mediante un comunicado, el representante de Plummer expresó su dolor por la pérdida de su amigo, a quien dedicó unas emotivas palabras para honrar su memoria.

Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, humor autocrítico y la musicalidad de las palabras".

El manager también mencionó que el artista de 91 años "disfrutaba profundamente sus raíces canadienses", ganándose los corazones de muchas personas con "su arte y su humanidad", además de dejar un valioso legado que "perdurará para todas las generaciones futuras".

Leer más: Love Bailey hace fuerte revelación sobre Marilyn Manson: "pensé que iba a morir, me sentí impotente"

A lo largo de 75 años, Christopher Plummer trabajó en casi 200 películas y series de televisión, alcanzando mayor renombre en 2011, cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó el premio Óscar en la categoría de Mejor actor de reparto por su papel en "Beginners".

En aquel entonces él tenía 82 años, con lo que se convirtió en el actor más veterano en obtener el prestigioso galardón, superando a George Burns y Jessica Tandy, respectivamente. Por esa misma interpretación se llevó un Globo de Oro, un premio BAFTA y un premio SAG.

En 2017, el actor canadiense fue nominado nuevamente al Óscar, esta vez por su papel en la película "All the Money in the World" ("Todo el dinero del mundo"), dirigida por Ridley Scott, donde reemplazó a Kevin Spacey tras las denuncias en su contra por abusos.

Previamente, Plummer había ganado el prestigios premio Tony en dos ocasiones, el primero en 1974 como Mejor actor principal en un musical para el filme de "Cyrano", y el segundo en 1997, como Mejor actor principal en una obra de teatro, por su papel en "Barrymore".

Leer más: Alejandra Guzmán habla sobre la demanda en contra de Larry Ramos, esposo de Ninel Conde