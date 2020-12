Muere acordeonista de Los Tucanes de Tijuana a causa de un infarto

Fue el día de ayer que Mario Quintero Lara y Los Tucanes de Tijuana, lanzaron un comunicado de prensa por medio de redes sociales para dar a conocer la noticia del lamentable fallecimiento de uno de sus integrantes; se trata de Joel Higuera Acosta, miembro fundador de la agrupación.

Joel Higuera Acosta, acordeonista del exitoso grupo de música regional mexicana, murió el día de ayer 30 diciembre de 2020 a causa de un infarto fulminante en la ciudad de Tijuana, Baja California, de acuerdo con el comunicado revelado a través de redes sociales.

Cabe recordar que fue el estado de Sinaloa quien vio nacer a Los Tucanes de Tijuana, no obstante, Mario Quintero Lara, fundador del grupo junto con Joel Higuera, es de Tijuana y por eso el nombre de la agrupación. Fue hasta tiempo después, Mario Moreno, David Servín y Clemente Flores se incorporaron al prometedor proyecto, debutando todos juntos en el año 1987 en un bar de su localidad.

Fue por temas como "Mis tres animales", "La Chona" y "El Tucanazo", que lograron alcanzar la fama a nivel internacional, mismos que se volvieron piezas fundamentales en cada una de las celebraciones de las familias mexicanas. Asimismo, lograron vender poco más de 12 millones de discos en todo Hispanoamérica y Estados Unidos. (Los Tucanes de Tijuana y "La Chona" ponen a bailar al Vive Latino).

Cabe mencionar que el extucán siempre fue muy cariñoso y entregado a sus fans, por lo que constantemente expresaba su apoyo y solidaridad mediante redes sociales. Justo así sucedió cuando dio inicio la actual pandemia de covid-19, al no perder la oportunidad de dedicarles unas sabias palabras a todos sus seguidores.

"El coronavirus no es un juego... no vivamos con miedo, vivamos con precaución... el presidente no pude curarnos... nosotros tenemos que cuidarnos. Has casi a las indicaciones, quiérete a ti y cuida a tus semejantes. Saludos y bendiciones. Soy tu amigo Joel Higuera".