Muere cantante español Álex Casademunt en accidente de moto

España.- El cantante español Álex Casademunt falleció la madrugada de este miércoles a consecuencia de un accidente en moto en la localidad de Mataró, Barcelona lugar donde era residente.

El deceso fue confirmado por su agencia representadora a través de su mensaje en Twitter, expresando el sensible fallecimiento. "Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y sus amigos. Descanse en paz", escribió la agencia Telegenia.

Álex Casademunt era concursante de la primera edición de Operación Triunfo y con solo 39 años de edad terminó su sueño luego de saltar a la fama en el programa de concursos.

Sus primeros destellos como cantante surgieron en el los primeros años de la década de los 2000, en ese entonces, Casademunt trabajaba como técnico de electrodomésticos, pero al ver una convocatoria se alisto en la primera edición de Operación Triunfo programa que fue trasmitido en 2001-2002, y pese a que no obtuvo el décimo lugar, su participación le ayudo a relacionarse con otros artistas como David Bisbal, Natalia Rodríguez entre otros.

Tras su muerte, David Bisbal, lamentó la notica que dijo le dejó, un sentimiento helado: "Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad".