Muere de cáncer a los 35 años Billy Kametz, actor de Fire Emblem y Pokémon

México. Billy Kametz, actor de voz de Fire Emblem y Pokémon, murió este fin de semana a causa de cáncer, se informa en varios portales de noticias; tenía 35 años de edad.

Fans, amigos y familia de Billy Kametz lamentan el fallecimiento del actor, quien llevaba varios meses luchando contra el cáncer que padecía y con su muerte se viste de luto el mundo del anime y los videojuegos.

En abril pasado fue el mismo Billy quien compartió en sus redes sociales que había sido diagnosticado con cáncer de colon fase 4 y se mostró con buena actitud, dispuesto a luchar para salir adelante.

Lamentablemente los médicos le dijeron a Billy que el cáncer ya había invadido otros órganos como el hígado, pulmones y la columna vertebral, pero aun así se mostró optimista.

En el mundo de los videojuegos, Billy Kametz dio la voz a varios personajes, como Colt en Brawl Stars, Ferdinand en Fire Emblem: Three Houses y Fire Emblem Heroes, Blue en Pokémon Masters EX.

Billy era un actor de voz admirado y querido también en la comunidad del anime por su talento, carácter positivo y humildad a los fans, se destaca en varios portales de noticias.

En los últimos años de su vida Billy pudo participar en proyectos importantes como Vinland Saga (Ari), Resident Evil: Infinite Darkness (Patrick), Attack on Titan (Niccolo), Cells at Work (Neutrophil) y JoJo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable (Josuke Higashikata).

Billy Kametz era originario de Lancaster, Pennsylvania, USA, y uno de los últimos proyectos en los que intervino fue Triangle Strategy, en el que hizo la voz de Jerrom Laesmi.

El nombre de Billy Kametz se convierte en tendencia este fin de semana tras el anuncio de su lamentable muerte, incluso sus fans le dedican mensajes y le agradecen por su talento y trabajo.