Muere "de forma súbita" Les McKeown, exlíder de la banda Bay City Rollers, a los 65 años

Les McKeown, cantante británico que lideró la popular banda Bay City Rollers, murió el pasado martes en su domicilio, confirmó su familia a través de un comunicado en Twitter.

La agrupación escocesa Bay City Rollers, que tuvo su punto de mayor éxito durante la década de 1970, fue liderada por Leslie Richard McKeown, conocido simplemente como Les McKeown, quien falleció esta semana a la edad de 65 años.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Todas las películas de Spider-Man llegarán a Disney+

Fueron su esposa Keiko, y su hijo, Jubei, quienes informaron de el fallecimiento del vocalista, a través de su cuenta oficial en Twitter.

“Con profunda tristeza anunciamos la muerte de nuestro amado esposo y padre”, se lee en la publicación que la familia de Les McKeown escribió para informar la muerte del cantante.

De acuerdo con la información que su esposa e hijo dieron a conocer, el vocalista había fallecido el pasado martes 20 de abril en su domicilio de una forma súbita, y se encuentran actualmente preparando el funeral del músico.

“Leslie murió de manera súbita en nuestro hogar el pasado martes 20 de abril de 2021. Nos encontramos haciendo los arreglos para su funeral, y pedimos privacidad luego de la conmoción por nuestra gran pérdida”.

Junto a Les McKeown, el grupo Bay City Rollers alcanzó su punto máximo de fama en los años 70, lanzando temas como ‘I Only Wanna Be With You’, ‘Bye Bye Baby’, ‘Shang-a-Lang' y 'Give a Little Love’, vendiendo además más de 120 millones de discos en todo el mundo.

Su líder, Les McKeown, había abandonado su educación a los 15 años, en 1970, para formar una banda llamada Threshold, hasta que en 1973, con 18 años, se integró a la banda de Edimburgo, Bay City Rollers.

Fue hasta 1978 que el vocalista se mantuvo en el grupo, saliendo por diferencias creativas con los demás componentes, pues estos querían orientarse más a un sonido ‘new wave’ alejado del pop rock que dominaban.

Leer más: Tras su ruptura, Jennifer Lopez encuentra consuelo en Marc Anthony, su ex esposo

Les McKeown regresó posteriormente al frente de la banda en diversas giras mundiales para rememorar sus más grandes éxitos del pasado.

El cantante, recordando en alguna ocasión para una entrevista la época dorada del grupo, comentó que la fama que alcanzaron era una “locura”, y que “Salíamos (a tocar) y la policía nos hacía parar porque no podían controlar a la masa de gente”, señaló.

Con información de EFE.

Suscríbete aquí a Disney Plus.