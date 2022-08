Muere el actor Diego Bertie tras caer de un edificio en Perú

El mundo del espectáculo en Perú está devastado, pues se dio a conocer la muerte del actor Diego Bertie a la edad de 54 años de edad, aunque no se sabía del todo sobre la causa del fallecimiento, de inmediato, medios de ese lugar informaron que cayó desde el piso 14 de un edificio ubicado en Miraflores.

Por si fuera poco Diego Bertie de inmediato llegó al hospital, al parecer con lesiones muy graves en la espalda y piernas, pero horas más tarde el Hospital Casimiro fue quien dio a conocer la noticia sobre su muerte, por lo que ahora preparan un comunicado para explicar un poco más detallado las causas de muerte del actor.

"Lamentamos comunicar el fallecimiento del actor y cantante Diego Bertie, reconocido por su trabajo en cine, televisión y teatro. Desde el HEJCU expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos", dice el comunicado que se lanzó por medio de Twitter donde se informa sobre la partida del famoso.

Quien se mostró devastado por la noticia cuando se lo hicieron saber fue Carlos Sánchez quien se expresó del histrión de telenovelas como una persona muy noble, amigable que no estuvo metido en escándalos, por lo que sigue sin creer la noticia, por lo que ahora trata de comunicarse con la familia del artista al darse a conocer la fatal noticia.

Hasta el momento se sigue investigando los antecedentes del porqué Diego Bertie cayó, pues se ha convertido en una situación extraña, así lo han comentado algunos internautas quienes ya dieron el, pesame en las redes sociales del famoso, quien logró varios éxitos en su carrera, dejando en claro que tenía excelentes capacidades histriónicas.

"Siempre serás recordado como el actor de teatro, galán de telenovelas, guapo de guapos, y ocasional creador de hits musicales. Gracias por permitirnos entrar en tu hogar y tu vida, y conocer tu espíritu amable y sensible. QEPD Diego Bertie y que ya no sufras más", "Y quizá no muchos sepan, pero su ex esposa tuvo un hijo con síndrome de down Al cual Diego adoptó como suyo y crío como suyo. Reservado, muy reservado siempre, el teatro y la televisión lo extrañarán a mil. Lo declararía piedra angular de la televisión nacional", escriben los fans.