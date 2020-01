Muere el actor John Karlen a los 86 años de edad

El actor John Karlen, ganador del premio Emmy, conocido por sus papeles en la serie de televisión "Dark Shadows" y "Cagney & Lacey", murió.

Karlen murió el miércoles de insuficiencia cardíaca congestiva en un hospicio en Burbank, dijo el portavoz de amigos y familiares Jim Pierson. Tenía 86 años.

Karlen interpretó al estafador y sinvergüenza Willie Loomis, y más tarde a otros papeles, en "Dark Shadows", el jabón de terror favorito de culto que se emitió en ABC de 1966 a 1971.

Interpretó a Harvey Lacey, esposo de Mary Beth Lacey de Tyne Daly, en el aclamado drama policial de CBS "Cagney & Lacey" de 1982 a 1988.

Karlen ganó un Emmy como mejor actor de reparto en un drama por el papel en 1986.

Nacido como John Adam Karlewicz en Brooklyn, Nueva York, Karlen estudió en la Academia Americana de Artes Dramáticas y comenzó su carrera en el escenario, apareciendo en la producción de Broadway de 1959 de "Sweet Bird of Youth" de Tennessee Williams.

Desde finales de la década de 1950 hasta mediados de la década de 1990, Karlen trabajaría casi constantemente en televisión, acumulando más de 100 créditos de actuación. Además de sus dos partes de larga duración, tuvo temporadas de invitado o papeles recurrentes en programas como "The Streets of San Francisco", "Charlie's Angels", "Quincy, ME", "Hill Street Blues" y "Murder, She Wrote . "

También tuvo un puñado de apariciones en películas, incluyendo "House of Dark Shadows" de 1970, un spin-off cinematográfico de la serie de televisión.

Su papel principal final fue una repetición de su personaje de Harvey Lacey para la película televisiva de 1996, "Cagney & Lacey: True Convictions".

Los sobrevivientes de Karlen incluyen a su hijo, Adam.