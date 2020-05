Muere el actor Richard Herd a los 87 años a causa de cáncer

El actor Richard Herd, quien dejó huella con su trabajo en proyectos como Seinfeld, murió a los 87 años de edad víctima de cáncer, el cual padecía desde hace varios años.

Richard Herd, quien dio vida a Mr. Wilhelm en Seinfeld, murió en su hogar en Los Ángeles, California, Estados Unidos, según se reporta en distintos portales de noticias.

El actor tuvo una brillante carrera artística y también participó en otras series como Star Trek, Pacific Blue, Doctor Quinn y Murder, entre otras.

Se recuerda en especial su participación en la serie de ciencia ficción V, donde encarnó al líder de los visitantes alienígenas que conquistan la Tierra.

El mundo del espectáculo internacional se viste de luto con el deceso de Herd, cuyo nombre y actuación quedan inmortalizados en películas como All the President’s man, The China Syndrome y Planes.

Uno de sus más recientes actuaciones fue para la película Get out, un thriller donde estuvo dirigido por Jordan Peele.

Richard Herd era originario de Los Ángles, California, y su familia hasta el momento no ha dado alguna declaración en redes sociales u otro medio acerca de su muerte.

