Muere el actor de Hollywood Robert Forster

Robert Forster, el guapo y omnipresente actor de carácter que obtuvo un resurgimiento de su carrera y una nominación al Oscar por interpretar al agente de fianzas Max Cherry en "Jackie Brown", murió el viernes. Tenía 78 años.

La publicista Kathie Berlin dijo que Forster murió de cáncer cerebral luego de una breve enfermedad. Estaba en su casa en Los Ángeles, rodeado de su familia, incluidos sus cuatro hijos y su pareja Denise Grayson.

Las condolencias llegaron el viernes por la noche en las redes sociales.

Bryan Cranston llamó a Forster un "hombre encantador y un actor consumado" en un tweet. Los dos se conocieron en la película de 1980 "Alligator" y luego volvieron a trabajar juntos en el programa de televisión "Breaking Bad" y su película derivada, "El Camino", que se lanzó el viernes en Netflix.

"Nunca olvidé lo amable y generoso que era con un niño que acaba de comenzar en Hollywood", escribió Cranston.

Su coprotagonista de "Jackie Brown", Samuel L. Jackson, tuiteó que Forster era "¡¡realmente un acto de clase / actor !!"

El actor Robert Forster en una ceremonia/AP

Originario de Rochester, Nueva York, Forster tropezó literalmente con la actuación cuando estaba en la universidad, con la intención de ser abogado, siguió a una compañera estudiante con la que intentaba hablar en un auditorio donde se realizaban audiciones de "Bye Bye Birdie". Sería elegido para ese programa, ese compañero de estudios se convertiría en su esposa con quien tenía tres hijas, y eso lo iniciaría en una nueva trayectoria como actor.

Un papel fortuito en la producción de Broadway de 1965 "Mrs. Dally Has a Lover ”lo puso en el radar de Darryl Zanuck, quien lo firmó con un contrato de estudio. Pronto haría su debut cinematográfico en la película de 1967 de John Huston "Reflections in a Golden Eye", protagonizada por Marlon Brando y Elizabeth Taylor.

Forster pasaría a protagonizar el clásico documental de Chicago "Medium Cool" de Haskell Wexler y la serie de televisión de detectives "Banyon". Fue un punto álgido temprano que luego diría que fue el comienzo de una "depresión de 27 años".

Trabajó constantemente durante las décadas de 1970 y 1980 en películas B en su mayoría olvidables, apareciendo finalmente en más de 100 películas, muchas por necesidad.

"Tenía cuatro hijos, tomé cualquier trabajo que pude conseguir", dijo en una entrevista con el Chicago Tribune el año pasado. “Cada vez que alcanzaba un nivel inferior, pensaba que podía tolerarlo, bajaba un poco más y luego un poco más. Cerca del final, no tenía agente, gerente, abogado ni nada. Estaba tomando lo que cayó por las grietas ".

Fue la película de 1997 de Quentin Tarantino "Jackie Brown" lo que lo puso de nuevo en el mapa. Tarantino creó el papel de Max Cherry con Forster en mente: el actor había audicionado sin éxito para un papel en "Reservoir Dogs", pero el director prometió no olvidarlo.

En una entrevista con Fandor el año pasado, Forster recordó que cuando se le presentó el guión de "Jackie Brown", le dijo a Tarantino: "Estoy seguro de que no van a dejar que me contrates".

Tarantino respondió: "Contrato a quien quiero".

"Y fue entonces cuando me di cuenta de que iba a tener otra oportunidad en una carrera", dijo Forster. "Me devolvió una carrera y los últimos 14 años han sido fabulosos".

La actuación junto a Pam Grier se convirtió en una de las historias de regreso de Hollywood más conmovedoras, lo que le valió su primera y única nominación al Premio de la Academia. Finalmente perdió la estatuilla dorada con Robin Williams, quien ganó ese año por "Good Will Hunting".

Después de "Jackie Brown", trabajó de manera constante y en un nivel decididamente más alto que durante la "depresión", apareciendo en películas como "Mulholland Drive" de David Lynch, "Me, Myself and Irene", "The Descendants", "Olympus Has Fallen". , "Y" What They Had ", y en programas de televisión como" Breaking Bad "y el renacimiento de" Twin Peaks ". Dijo que le encantaba probar la comedia como el padre de Tim Allen en "Last Man Standing".

También aparecerá a finales de este año en la serie de Apple + producida por Steven Spielberg "Amazing Stories".

Incluso en sus días malos, Forster siempre se consideraba afortunado.

“Aprendes a tomar cualquier trabajo que haya y sacar lo mejor que puedas de lo que tienes. Y cualquiera en cualquier aspecto de la vida, si pueden resolver eso, tiene un mejor resultado que aquellos que no pueden soportar tomar una foto que no le paga tanto o que no es tan buena como la última ". le dijo a IndieWire en 2011. "La actitud lo es todo".

A Forster le sobreviven sus cuatro hijos, cuatro nietos y Grayson, su compañero de 16 años.