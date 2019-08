Muere el cantante Celso Piña, el Rebelde del Acordeón

Monterrey, Nuevo León.- Celso Piña falleció este miércoles víctima de un infarto a los 68 años de edad. La agencia que representaba al artista originario de la Sultana del Norte confirmó la lamentable noticia. "Hoy es un día triste para La Tuna Group, con un profundo dolor comunicamos la inesperada partida de un miembro de la familia, nuestro amigo el maestro Celso Piña, quien falleció hoy en Monterrey a las 12:38 PM a causa de un infarto".

El reconocido artísta mexicano fue ingresado de emergencia al hospital San Vicente, donde posteriormente perdería la vida. Horas antes de su deceso Celso Piña comentaba en su cuenta de Twitter: "No hay quien se resista a la cumbia".

No hay quien se resista a la cumbia. Celso Piña - Cumbia Sobre el Río Suena (En Vivo feat Pato Machete) https://t.co/ytNMROPbXA

El próximo jueves 5 de septiembre se presentaría en la Feria Cadereyta, en el estado de Querétaro.

Celso Piña fue un maestro para varias generaciones; fue un pionero en la mezcla o fusión de sonidos tropicales como base, conjugándolos con todo tipo de géneros populares desde los norteños, hasta sonidero, ska, reggae, rap, hip-hop, entre otros.

Empezó tocando música regional acompañado de sus hermanos Eduardo, Rubén y Enrique, dando serenatas en el barrio a todas las chicas. Pero fue en el año 1980 que Celso Piña recibió de su padre su primer acordeón, remendado por él, lo que le permitió introducirse de lleno al mundo de la cumbia con largas horas de ensayo y esfuerzo en la popular Colonia Independencia, al sur de la ciudad de Monterrey. Para esta zona, donde vivió mucho tiempo, tiene una cumbia llamada Mi Colonia Independencia, ubicada en la populosa zona del Cerro de la Loma Larga en Monterrey.

A mediados de los años ochente, Celso Piña decidió cambiar su estilo musical y comenzó a tocar música tropical. Después de escuchar a Aníbal Velásquez Hurtado y Alfredo Gutiérrez durante un baile de cintas, entró de lleno a la cumbia mexicana formando su propia agrupación llamada Celso Piña y su Ronda Bogotá.

En redes sociales su hija Cecilia Piña Ortíz comentó:

Papá te amo con todo mi corazón, fuiste y serás siempre el mejor del mundo, no tengo palabras para expresar. No sabes cuanta falta me vas a hacer.