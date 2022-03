Muere el cantante Gabriel Soto tras un ataque a balazos en Tijuana

México.- Como si se tratara de una predicción el lanzamiento de su último tema, el cantante Gabriel Soto Gastélum fue atacado a balazos, atentado que lo llevó a la muerte. Hoy se le llora a "El Tesoro de Sinaloa".

El cantante sinaloense falleció a los 55 años de edad en Guadalajara luego de ser atacado a balazos en Tijuana el pasado mes de enero, lo que lo mantuvo por varios meses en el hospital y este lunes 21 de marzo murió, según informó su familia.

Amigos y familiares dieron a conocer la información a través de sus redes sociales con fotografías y videos del cantante de música regional mexicana, quien se volvió famoso luego de sobrevivir a tres atentados del narcotráfico.

Como si fuese una predicción, su último tema, titulado '118 balazos', habla sobre la muerte y los atentados que sufrió: "Ya me he salvado tres veces de una muerte segurita, con puro cuerno de chivo me tiraron de cerquita. 118 balazos ni Diosito me los quita", canta Gabriel Soto Gastélum en una parte de la canción.

Gabriel, "El Tesoro de Sinaloa", también tuvo otros éxitos dentro del mundo de la música, en donde se destacó el tema 'Jefe de clave privada'. Fue el 22 de enero cuando sufrió un atentado a balazos en un taller mecánico de Tijuana, lo que lo dejó muy grave.

Tal fue la magnitud del ataque, que luego de dos meses internado, el cantante Gabriel Soto Gastélum falleció a los 55 años de edad en un hospital ubicado en Guadalajara, Jalisco. Hasta el momento se desconocen más detalles sobre su fallecimiento.

Leer más: ¡No lo creerás! Esta es la fortuna que Galilea Montijo comparte con su esposo Fernando Reina Iglesias