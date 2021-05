Muere el cantante de country B.J. Thomas a causa de cáncer de pulmón

México. El cantante y músico de country B.J. Thomas murió el pasado sábado a causa de cáncer de pulmón, a los 78 años de edad, se informa en distintos portales de noticias.

B.J. Thomas se encontraba en su casa de Arlington, Texas, cuando dejó de vivir, reunido con su familia. En marzo pazado él mismo hizo público en sus redes sociales que padecía cáncer.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

B.J. Thomas tuvo una carrera artística brillante y triunfó en las listas de éxitos del pop, el country y el gospel con éxitos como I Just Can’t Help Believing, Raindrops Keep Fallin On My Head y Hooked on a Feeling.

Billy Joe Thomas era el nombre completo del artista, quien nació en Hugo, Oklahoma, y según información en su biografía saltó a la fama en 1966 con una versión de estilo gospel del tema de Hank Williams I'm So Lonesome I Could Cry.

Leer más: Carmen Villalobos hace que los ojos del mundo se fijenen su "sentadito" con la pierna cruzada

En los años 70 llegó al número uno para los aficionados al pop y el country con Hey Won’t You Play Another Somebody Done Somebody Wrong Song y su disco Home Where I Belong se convirtió en uno de los primeros álbumes de gospel que certificó más de un millón de copias vendidas, lo que le valió un disco de platino.

Foto: captura de pantalla Twitter

Y en terreno personal, Thomas se casó con Gloria Richardson en 1968 y tuvieron tres hijas: Paige, Nora y Erin.

Thomas era amante de la música desde su adolescencia, también le encantaban los deportes, en especial el baloncesto y comenzó a hacerse llamar B.J. porque había muchos compañeros llamados Billy Joe en su equipo infantil.

Siempre fue fanático de la música country, de hecho le gustaban Ernest Tubbs, Hank Williams y otros artistas de country que les gustaban a sus padres.

En una entrevista que ofreció para Huffington Post, durante 2014, el artista declaró que creció en una situación bastante disfuncional, tuvo problemas con el alcohol y drogadicción.

Leer más: La vez que a Luz María Zetina el público "se le echó encima" tras ganar un concurso de belleza

Cuando te abres a las drogas y el alcohol tan joven, se convierte en algo con lo que tienes que lidiar el resto de tu vida”, dijo.

Descanse en paz B.J. Thomas.

SUSCRÍBETE AQUÍ A DISNEY PLUS