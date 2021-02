Muere el cantante de música cristiana Carman, "el mundo ha perdido una luz en la oscuridad", expresó su mánager

La noche de ayer martes murió a sus 65 años de edad el cantante de música cristiana Carman Dominic Licciardello, mejor conocido como Carman, después de luchar contra una serie de complicaciones de su salud resultantes de la cirugía para reparar una hernia de hiatal. El miembro del Salón de la Fama del GMA Gospel, perdió la vida en un hospital de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos).

En el 2013 a Carman le fue diagnosticado cáncer de mieloma múltiple incurable, experimentó varios años de recuperación. El año pasado dio a conocer a sus fans de que esta enfermedad había vuelto, pero que no dejaría de luchar y que planeaba seguir de gira.

A través de sus redes sociales GMA Dove Awards manifestó: "hoy homenajeamos al GMA Gospel Music Hall of Fame Inductee, Carman Licciardello que falleció ayer a la edad". Resaltaron que Carman a menudo fue descrito como parte evangelista, parte Vegas Showman, llenó los estadios más grandes del mundo y sigue siendo el único "acto de estadio cristiano", manteniendo el récord del concierto cristiano más grande en Dallas, Texas.

Si había alguna marca original en el repertorio de Carman, eran sus canciones de historia: una combinación de drama, rock, comedia, funk, sátira, actuación, canto y predicación. Con composiciones como "Sunday's on the way", "El campeón", "Lázaro viene adelante", "Revival en la tierra", "Witches Invitation", "This Blood" y muchas más, formaron parte de su exitoso repertorio musical.

Nacido el 19 de enero de 1956 en Trenton, Nueva Jersey, Carman comenzó su carrera musical tocando la batería en la banda de su mamá a la edad de 15 años. Entre sus muchos premios, Carman recibió:

El premio House of Hope of Humanitarian Award por su influencia positiva en la vida de la juventud estadounidense en 2006.

La Asociación de Música Gospel homenajeó a Carman con la inducción al Salón de la Fama de la Música GMA Gospel en 2018.

Billboard nombró Carman ′′Artista Cristiano contemporáneo del año" en 1992 y 1995.

En 1993 su álbum "Adicto a Jesús", Billboard le otorgó la distinción del Álbum Cristiano contemporáneo del Año.

Fue nominado a los Grammy varias veces como el mejor artista pop contemporáneo del gospel. Su grabación "A long time aao in a land called bethlehem", fue nominada a "Álbum del año" por la Academia de Grabación en 1986.

Matt Felts, quien fuera mánager del intérprete de música cristiana, manifestó en un comunicado ante su lamentable muerte. "Cuando Carman reanudó la gira de nuevo hace unos años, estaba preocupado de que a nadie le importara que estuviera de vuelta, él estaba equivocado, cada noche los fans llenan lugares y su ministerio era tan poderoso como siempre".

Este mundo ha perdido una luz en la oscuridad, pero hoy Carman vio de primera mano el fruto de sus trabajos.