Muere el cineasta estadounidense Richard Donner, director de películas como “Superman” y “Arma Mortal”

México. Murió el cineasta estadounidense Richard Donner, realizador de películas como "Superman" y "Arma mortal", se informa en distintos portales de noticias.

Donner tenía 91 años de edad y perdió la vida el pasado lunes, lo dio a conocer en redes sociales su esposa Lauren Schuler, quien también se dedica a hacer cine.

También la compañía productora de Donner informó el fallecimiento de éste a la revista Variety, pero no dan a conocer los motivos por los cuales perdió la vida Donner.

Richard Donner nació en El Bronx, Nueva York, el 24 de abril de 1930 y en su desempeño como cineasta tuvo muchos éxitos en la pantalla grande.

De acuerdo a su biografía, su carrera inició dirigiendo proyectos para la televisión, entre ellos "Route 66", "The Rifleman", "The Twilight Zone" y "The Wild Wild West".

Su ópera prima fue la comedia criminal "Salt & Pepper", en 1968, y luego se enfocó a hacer más cine. Otro de sus primeros grandes éxitos fue "La Profecía", en 1976.

Dos años después dirigió r su mayor éxito "Superman", cinta protagonizada por Christopher Reeve, Margot Kidder y Gene Hackman, luego "Superman II".

"Los Goonies", la saga "Arma Mortal", "Los fantasmas contraatacan", "Maverick", "Conspiracy Theory" y "Ladyhawke" son otros de sus éxitos cinematográficoas.

Pero también progujo largometrajes como "Deadpool", "X-Men" y "Free Willy", por citar algunos.

