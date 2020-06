Muere el director Joel Schumacher a los 80 años de edad

Joel Schumacher, el director oficial que vistió los escaparates de los grandes almacenes de Nueva York antes de llevar el Brat Pack a la pantalla grande en "St. El fuego de Elmo "y la dirección de la franquicia de Batman en su territorio más barroco en" Batman Forever "y" Batman & Robin ", ha muerto. Tenía 80 años.

Un representante de Schumacher dijo que el cineasta murió el lunes en Nueva York después de una batalla de un año contra el cáncer.

Nacido en Nueva York, Schumacher fue la primera sensación en el mundo de la moda después de asistir a la Parsons School of Design y decorar las ventanas de Henri Bendel. Como director, se estableció como un cineasta de grandes críticas, si no a menudo buenas críticas, en una serie de películas de la corriente principal en los años 80 y 90.

El éxito de su primera película, "St. Elmo’s Fire ", con Rob Lowe, Demi Moore, Emilio Estevez y Ally Sheedy, no solo ayudó a hacerse un nombre para el Brat Pack, sino que hizo que Schumacher fuera demandado en Hollywood. Lo siguió con la comedia de terror de vampiros de 1987 "The Lost Boys".

Después de películas como "Flatliners" y "A Time to Kill", Schumacher heredó el universo DC de Tim Burton. Su versión llamativa de Batman resultó en dos de las películas más divertidas de la franquicia en "Batman Forever" de 1995 y "Batman & Robin" de 1997.

Schumacher también dirigió los thrillers "Tigerland" y "Phone Booth", así como "The Phantom of the Opera".

Más recientemente, dirigió dos episodios de "House of Cards" de Netflix en 2013.

Schumacher fue criado en Queens por su madre después de la muerte de su padre cuando él tenía cuatro años. Cuando era adolescente, se enredó rápidamente en la vida nocturna de la ciudad.

"La calle fue mi educación", dijo Schumacher a la revista New York a principios de este año. “Entonces podrías andar en bicicleta por el puente de la calle 59. Así que monté mi bicicleta en todas partes. Estuve en Manhattan todo el tiempo y en todo Queens. Si eres un niño en bicicleta, cualquier cosa puede pasar, y los depredadores salen de la carpintería, Dios mío. Parecía muy inocente, pero no lo era ".

