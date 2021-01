Muere el famoso rapero y actor estadounidense Deezer D a los 55 años

Estados Unidos.- El rapero y actor Deezer D, quien interpretó a la enfermera Malik McGrath en "E.R." para la carrera completa de 15 temporadas del drama médico de NBC, murió el jueves, según TMZ.

Tenía 55 años. El actor y rapero, cuyo nombre real es Dearon Thompson, fue encontrado inconsciente en su casa de Los Ángeles, dijo su hermano Marshawn a TMZ.

No se ha revelado la causa de la muerte de Thompson, pero su hermano cree que Thompson, quien se sometió a una cirugía cardíaca de seis horas en 2009 para reemplazar su aorta y reparar una válvula cardíaca con fugas, murió de un ataque cardíaco.

El hermano de Thompson, Emmery, confirmó el fallecimiento del actor en una publicación de Instagram el viernes, escribiendo: "¡Mi hermano mayor! Dios está contigo. Te extrañaré."

Deezer D. Twitter

El Departamento de Policía de Los Ángeles y la oficina del forense del condado de Los Ángeles no tenían información sobre Thompson cuando TheWrap los contactó el viernes. No se pudo localizar a un representante de Thompson.

Thompson apareció en 190 episodios de "E.R." de 1994 a 2009, protagonizada junto a George Clooney, Noah Wyle, Anthony Edwards y Julianna Margulies.

Aparte de su papel en el icónico drama médico, los otros créditos de Thompson incluyen papeles en la comedia de 1997 "Romy and Michele's High School Reunion", la película de 1993 de Chris Rock "CB4", el falso documental de 1993 "Fear of a Black Hat", y la mayoría Recientemente, “Crowning Jules” de 2017 con Kristy Swanson.

Fuera de la actuación, Thompson era conocido por su carrera como rapero, lanzando los álbumes "Unpredictable" (2002), "Living Up in a Down World" (1999) y "Delayed, But Not Denied" (2008).