Muere el legendario músico Neil Peart, baterista de la banda Rush

Neil Peart, el renombrado baterista y compositor de la influyente banda Rush ha fallecido a los 67 años de edad, tras haber sido diagnosticado con cáncer cerebral hace tres años. Fue la familia quien anunció la noticia mediante su vocero, Elliot Mintz. Asimismo la muerte del músico fue confirmada por Meg Symsyk, portavoz del Rush (trío de rock progresivo por Peart, Geddy Lee y Alex Lifeson).

Elliot Mintz informó en un comunicado que el rockero falleció en su casa el pasado martes en Santa Mónica, Los Ángeles. La banda Rush publicó el siguiente mensaje en redes sociales, "con el corazón roto y la más profunda de las tristezas debemos compartir esta terrible noticia".

El martes nuestro amigo, hermano del alma y compañero de banda por cerca de 45 años, Neil, perdió la increíblemente valiente lucha contra el cáncer cerebral que libró por tres años y medio.

Rush terminó su triste publicación expresando, "descansa en paz hermano".

Neil Peart era reverenciado por sus habilidades en la batería, pero también por ser el principal compositor de la banda. Junto con sus compañeros Geddy Lee y Alex Lifeson, fue incorporado al salón de la fama del Rock & Roll en 2013, que los reconoció por mezclar "los rasgos distintivos del rock progresivo con un sonido prototípico del heavy metal".

Fans lloran la muerte de Neil Peart. Foto: Steve C. Mitchell / EFE

Sus canciones más famosas incluyen "Tom Sawyer", "The big money" y "The spirit of radio". A pesar de ser un baterista de fama mundial, Neil Peart comentó en una entrevista con Rolling Stone que aún tomaba clases de batería en 2012, "me pusieron en esta posición, y ciertamente no subestimo eso".