Muere el músico Justin Townes Earle a los 38 años

Nueva York.- Justin Townes Earle, un destacado cantautor de música de raíces estadounidenses conocido por su estilo introspectivo y evocador, falleció. Tenía 38 años.

Brady Brock, publicista del sello New West Records, confirmó el deceso sin proporcionar detalles.

Earle era hijo del astro de la música country Steve Earle. El fin de semana, su familia publicó un anuncio en Instagram sobre su muerte en el que dijo a sus fans: “Tantos de ustedes se han apoyado en su música y sus letras a lo largo de los años y esperamos que su música siga guiándolos en el camino”.

La familia también publicó parte de la letra de su balada “Looking for a Place to Land”, que se desprende de su álbum de 2014 “Single Mothers”.

He cruzado océanos / He enfrentado lluvia helada y ráfagas de arena / He cruzado caminos y ríos dudosos / Simplemente buscando un lugar donde llegar”.